Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba 2. hayat

Evinde geçirdiği iç kanama sebebiyle günlerce yoğun bakımda kalan Murat Cemcir'den günler sonra açıklama geldi. Hastane odasından çektiği bir fotoğrafı paylaşan Cemcir, "3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek...Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi..." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 14:24

İki gün önce hastaneden taburcu olan , ilk paylaşımını yaptı. Evinde dinlenmeye çekilen Murat Cemcir, kaldığı süre için "Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi..." dedi.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKAN MURAT CEMCİR'DEN İLK AÇIKLAMA

Hastane odasında çekilmiş fotoğrafını paylaşan Cemcir, yaptığı paylaşımda "3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi... Başta Doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün hastanesi personeline teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba 2. hayat

İç kanama geçirdikten sonra zorlu bir süreç geçiren Murat Cemcir, ilk paylaşımında, "Merhaba 2.hayat. Başta ailem ve akrabalarım olmak üzere; Geçmiş olsun demek için; hastaneye gelip beni hastanede ziyaret eden, telefonla arayan, farklı mecralardan mesaj yazan, beni tanıyanlar ve tanıdıkları yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bana ulaşamayıp kalbi bir şekilde gönlünden bana geçmiş olsun dileyerek sevdiklerini gösteren, hissettiren, kalbiyle iyileşmem için dua eden herkese tüm kalbimle teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba 2. hayat
ETİKETLER
#Sağlık
#hastane
#yoğun bakım
#murat cemcir
#şükran ovalı
#Geçmiş Olsun
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.