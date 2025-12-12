Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba 2. hayat

İki gün önce hastaneden taburcu olan Murat Cemcir, ilk paylaşımını yaptı. Evinde dinlenmeye çekilen Murat Cemcir, hastane kaldığı süre için "Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi..." dedi.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKAN MURAT CEMCİR'DEN İLK AÇIKLAMA

Hastane odasında çekilmiş fotoğrafını paylaşan Cemcir, yaptığı paylaşımda "3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi... Başta Doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün hastanesi personeline teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İç kanama geçirdikten sonra zorlu bir süreç geçiren Murat Cemcir, ilk paylaşımında, "Merhaba 2.hayat. Başta ailem ve akrabalarım olmak üzere; Geçmiş olsun demek için; hastaneye gelip beni hastanede ziyaret eden, telefonla arayan, farklı mecralardan mesaj yazan, beni tanıyanlar ve tanıdıkları yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bana ulaşamayıp kalbi bir şekilde gönlünden bana geçmiş olsun dileyerek sevdiklerini gösteren, hissettiren, kalbiyle iyileşmem için dua eden herkese tüm kalbimle teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.