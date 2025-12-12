Menü Kapat
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Kurum paylaştı: Yüzyılın Konut Projesi ile İstanbul’a 115 bin sosyal konut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından daha önceki konut projeleriyle inşa edilen sosyal konutlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, sosyal medya hesabından İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından daha önceki konut projeleriyle inşa edilen sosyal konutlara ilişkin vatandaşların duygu ve düşüncelerine yer verdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Başakşehir'de 152 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan konutlara yerleşen vatandaşların düşüncelerine yer vererek, şunları kaydetti:

Bakan Kurum paylaştı: Yüzyılın Konut Projesi ile İstanbul’a 115 bin sosyal konut

"Her şey benim kalbime göre oldu. Milletimizden bu sözleri duymaktan daha büyük bir mutluluk yok. Yüzyılın Konut Projesi ile İstanbul'umuzda 100 bin ve 15 bin kiralık konut inşa edecek, bu mutlulukları adım adım büyüteceğiz."

Ev sahiplerinden Belgin Bayram, oğlunun projeye kendisinden habersiz başvurduğunu belirterek, "Çok ihtiyacımız vardı. Arkadaşlarına çıkmadı, benim oğluma nasip oldu. Anahtar teslimi aldığımızda dairemize geldik. İçine girdik. O an ki duygularımı ifade edemiyorum." diye konuştu.

Bakan Kurum paylaştı: Yüzyılın Konut Projesi ile İstanbul’a 115 bin sosyal konut

Bir diğer hak sahibi Bahtışen Kılıç da 33 yıldır kirada yaşadığını ve ilk kez ev sahibi olduğunu dile getirerek, "Kapıyı ilk açtığımızdaki heyecan apayrı bir şey. Hayatımızda ilk kez evimiz oldu. O kadar güzel bir duyguydu ki. Yıllar sonra hayal ettiğimizden daha da güzel bir evimiz oldu. En büyük güzellik millet bahçesi var, park alanlarımız, otopark yerlerimiz var. Başakşehir apayrı güzel zaten. Bugün ödediğimiz miktar belki aidat bile değil." ifadelerini kullandı.

