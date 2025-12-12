Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy açıklaması: 'Yalnızca bir kez...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında tanınmış medya figürlerinin de bulunduğu kişilere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan spiker Ela Rümeysa Cebeci, adli süreç devam ederken kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir iddiaya cevap verdi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın canlı yayında dile getirdiği, Cebeci’nin cep telefonunda gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu tüketilen bir ortamda çekilmiş fotoğrafının bulunduğu yönündeki bilgiye Cebeci’den sert bir yalanlama geldi. Cebeci, Ersoy ile sosyal hayatında neredeyse hiç görüşmediğini ve telefonunun şifresini bizzat teslim ederek incelenmesini talep ettiğini ifade etti.

CEBECİ'NİN TELEFONUNDA ERSOY FOTOĞRAFI İDDİASI

İddia, gazeteci İsmail Saymaz tarafından Halk TV canlı yayınında gündeme getirilmişti. Saymaz, bir avukat tanıdığından aldığını belirttiği bilgiye göre, Cebeci'nin incelenen telefonunda "uyuşturucu tüketilen bir ortamda Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğuna dair bir fotoğrafın" olduğunu öne sürmüştü.

"YALNIZCA BİR KEZ AYAK ÜSTÜ SOHBET ETTİK"

Gözaltı sonrası serbest kalan Ela Rümeysa Cebeci, bu ağır ithamlara karşı harekete geçti ve İsmail Saymaz'a mesaj göndererek açıklamasının kamuoyuna iletilmesini talep etti. Saymaz'ın yayında okuduğu Cebeci'nin mesajı şu ifadeleri içeriyordu: "Bu bahsettiğiniz iddia doğru değildir. Telefonumda Mehmet Akif Ersoy'la çekilmiş bir fotoğraf yoktur. Dolayısıyla yayında dile getirdiğiniz bu bilgi gerçeğe aykırıdır. Mehmet Akif Ersoy ile sosyal hayatımda yalnızca bir kez tüm kanal çalışanlarının bulunduğu bir organizasyonda ayak üstü birkaç dakika sohbet ettim. Bunun dışında iş yeri dışında bir görüşmem, buluşmam ya da sosyal bir aktivitem olmamıştır."

Cebeci, yaşam tarzının da iddialarla çeliştiğini vurgulayarak, kendisini "akşam 8.00'de yatan, gecenin 12'si işine gidip gelen sporcu disiplini yaşayan bir insanım" sözleriyle savundu.

"İFTİRA AKLANDIĞINDA CANLI YAYINA ÇIKACAĞIM"

Soruşturmanın şeffaflığına güvendiğini belirten Cebeci, telefonunun incelemeye alındığını ve delillerin hızla ortaya çıkması için şifresini kendi rızasıyla emniyete verdiğini duyurdu. Cebeci, açıklamasının sonunda masumiyetini ispat etme kararlılığını şu sözlerle dile getirdi: "Çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok. İftira aklandığında bunu ilk olarak seyircime ben duyuracağım. Raporumla canlı yayına çıkacağım."

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Geçtiğimiz günlerde Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 5 Aralık tarihinde gözaltına alınmıştı. Spiker, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.