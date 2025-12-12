Menü Kapat
13°
Editor
 Serhat Yıldız

Mehmet Akif Ersoy tutuklandıktan sonra ilk açıklamasını yaptı! Dikkat çeken 'gizli tanık' detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, hakkındaki suçlamaları reddederek yazılı bir açıklama yaptı. Ersoy, tutuklama kararının somut delillere dayanmadığını ve kararın, sistematik bir itibar suikastı kampanyasının sonucu olduğunu iddia etti. Ersoy'un açıklamasındaki 'gizli tanık detayı' dikkat çekti. İşte detaylar...

Mehmet Akif Ersoy tutuklandıktan sonra ilk açıklamasını yaptı! Dikkat çeken 'gizli tanık' detayı
Haber Merkezi
12.12.2025
12.12.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınıp tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, "uyuşturucu" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından sessizliğini bozdu. Ersoy, hakkındaki kararı "hayatının en ağır ve en sarsıcı süreçlerinden biri" olarak nitelendirerek, kişisel husumetle beslenen, hukuki temelden yoksun iddiaların hedefi olduğunu duyurdu.

Mehmet Akif Ersoy tutuklandıktan sonra ilk açıklamasını yaptı! Dikkat çeken 'gizli tanık' detayı

Mehmet Akif Ersoy’un açıklaması şu şekilde:

“Hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmam ve sonrasında tutuklanmam, hayatımın en ağır ve en sarsıcı süreçlerinden biri oldu. Hakkımdaki karar; gerçeğe aykırı, hukuki temelden yoksun ve kişisel husumetle beslenen gizli tanık isnat ve iddialarının gölgesinde verildi. Şahsıma yöneltilen ağır suçlamaların hiçbiri somut delillerle desteklenmedi. Dosyada yer alan gizli tanık beyanları, çelişkili ifadelerden, dedikodudan ve uydurma kurgulardan ibarettir.

Hukuken de vicdanen de kabul edilmesi güç bir tabloyla karşı karşıyayım. Soruşturma aşamasında da açıkça ifade ettiğim üzere;

Yirmi yıla yaklaşan meslek hayatım boyunca tüm faaliyetlerim kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmiştir; saklı gizli hiçbir işim olmamıştır. Dosyada hakkımda tek bir somut delil bulunmamaktadır. Gizli tanık beyanları hem kendi içinde tutarsızdır hem de hukuki geçerlilikten uzaktır. Suçlamaya konu edilen kişilerle örgütsel bağ kurmam bir yana, bir kısmıyla yıllardır görüşmüşlüğüm bile yoktur.

Bugün maruz kaldığım isnatlar, hakkımda bir süredir sistematik biçimde yürütülen bir itibar suikastı, haysiyet cellatlığı zincirinin son halkasıdır. Sosyal medyada üretilen manipülasyonlar, kasıtlı karalama kampanyaları ve belirli çevrelerin yönlendirdiği yalanlar bu süreci beslemiştir. Daha önce de itibarsızlaştırma kampanyalarına maruz kaldım; hukuk önünde aklandım ya da gerekli davaları açtım. Şimdi aynı yöntem, farklı bir kurguyla yeniden sahneye konmaktadır.

Bazı gizli tanık ifadelerinin, soruşturmanın doğal akışı içinde çökmeye mahkûm olduğu çok açıktır. Buna rağmen özgürlüğümü kısıtlayan en ağır tedbir olan kararıyla karşı karşıya bırakıldım. Bu hukuki değil, insani olarak da büyük bir sarsıntıdır.

Ben bir gazeteciyim. Görevimi kimi zaman savaş cephelerinde, kimi zaman en zorlu coğrafyalarda icra ettim. Kamu yararı, doğruluk ve şeffaflık ilkelerini korumak adına güç bir mücadeleyi elimden geldiğince verdim. Bu ülkeyi, bu milletin vicdanını ve adalet duygusunu her zaman üstün tutmaya gayret ettim. Bugün yaşananlar ise bu değerlere duyduğum inancı sınasa da onu ortadan kaldırmaya yetmeyecektir.

Toplumun farklı kesimlerinden kimselerin bu süreçte gösterdiği sağduyu, insaf ve adalet çağrıları, içinde bulunduğum zorlu günlerde bana güç vermiştir. Vicdanların ölmediğini görmek, umut vericidir.

Bu vesileyle açıkça ifade etmek isterim:

  • Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum; bu suçlamalar masumiyetimi gölgelemeyi amaçlayan kurgulardan ibarettir.
  • Hukuki mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğim. Gerçekler, er ya da geç tüm açıklığıyla ortaya çıkacaktır.
  • Adalete olan inancımı koruyorum. Bu ülkenin insanlarının vicdanının, eninde sonunda gerçeğin yanında duracağına inanıyorum.
  • Bu zorlu süreçte destek veren herkese, masumiyet karinesini hatırlatanlara ve sağduyusunu koruyanlara yürekten teşekkür ediyorum.

Bu açıklamayı, kamuoyuna bilinçli biçimde çarpıtılarak sunulan sürecin gerçek yüzünü paylaşmak ve hem mesleki hem ailevi itibarımı korumak adına yapıyorum. Soruşturma sürecinde vereceğim mücadele ile hakkımdaki asılsız iddialara inanmayıp bana güvenenlerin yüzünü kara çıkartmayacağım.

Canım ailem, güzel evlatlarım, çok kıymetli dostlarım sizi çok seviyorum. İnanıyorum ki olanda hayır vardır. Kahrı da hoş, lütfu da hoş.

Muhabbetle.

Mehmet Akif Ersoy tutuklandıktan sonra ilk açıklamasını yaptı! Dikkat çeken 'gizli tanık' detayı
Mehmet Akif Ersoy tutuklandıktan sonra ilk açıklamasını yaptı! Dikkat çeken 'gizli tanık' detayı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki üç kişi, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ersoy'un uyuşturucu madde suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından Habertürk televizyonu, soruşturmanın selameti açısından kendisini Genel Yayın Yönetmenliği görevinden uzaklaştırdığını duyurmuştu.

Mehmet Akif Ersoy tutuklandıktan sonra ilk açıklamasını yaptı! Dikkat çeken 'gizli tanık' detayı
