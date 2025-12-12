Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Ünlüler operasyonu derinleşiyor: Mahzen Medya sahibi Tolga Aykut gözaltında!

Medya ve magazin dünyası, peş peşe gelen gelişmelerle sarsılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kritik soruşturma kapsamında, Mahzen Medya’nın sahibi ve TMT Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Aykut gözaltına alındı. Aykut’un, daha önce eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasına yol açan dosya ile bağlantılı olduğu iddiaları gündeme geldi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ünlüler operasyonu derinleşiyor: Mahzen Medya sahibi Tolga Aykut gözaltında!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 09:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir kapsamında, Mahzen Medya’nın sahibi ve TMT Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Aykut gözaltına alındı. Eski Habertürk programı "5. Gece"nin yapımcılığını da üstlenen Aykut’un, ifade vermek üzere çağrıldığı öğrenildi.

Ünlüler operasyonu derinleşiyor: Mahzen Medya sahibi Tolga Aykut gözaltında!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tolga Aykut'u adresinde gözaltına aldı. Bu gelişmenin, soruşturmanın seyrine ilişkin yeni bilgilerin değerlendirilmesi üzerine gerçekleştiği belirtiliyor.

Ünlüler operasyonu derinleşiyor: Mahzen Medya sahibi Tolga Aykut gözaltında!

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ancak magazin dünyasını asıl ayağa kaldıran detay, bu kararının, geçtiğimiz günlerde eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınıp ardından tutuklanması olayının hemen ardından gelmesi. Kaynaklar, Tolga Aykut’un dosyasının, Ersoy’un tutuklanmasına yol açan olaylar zinciriyle ciddi bir bağlantısı olabileceği iddialarını fısıldıyor. Savcılığın, soruşturmayı bu çarpıcı bağlantılar üzerinden derinleştirdiği konuşuluyor. Medya ve magazin camiasının en çok konuştuğu isimlerin bu soruşturma ağına takılması, "Daha kimler var?" sorusunu akıllara getiriyor.

Ünlüler operasyonu derinleşiyor: Mahzen Medya sahibi Tolga Aykut gözaltında!

ÜNLÜ OYUNCU İLE SEVGİLİ

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Benim Hayatım', 'Kalp Yarası', 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' gibi birçok yapımda yer alan 27 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, 2,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla magazin gündeminde adından söz ettirmişti. Aktaş, yaptığı paylaşımla yapımcı sevgilisi Tolga Aykut ile aşkını resmen ilan etmişti.

Ünlüler operasyonu derinleşiyor: Mahzen Medya sahibi Tolga Aykut gözaltında!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu! Feci kaza kamerada
ETİKETLER
#savcılık
#soruşturma
#gözaltı
#Tolga Aykut
#Mehmet Akif Ersoy
#Mahzen Medya
#Tmt
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.