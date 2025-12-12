Ünlüler operasyonu derinleşiyor: Mahzen Medya sahibi Tolga Aykut gözaltında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında, Mahzen Medya’nın sahibi ve TMT Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Aykut gözaltına alındı. Eski Habertürk programı "5. Gece"nin yapımcılığını da üstlenen Aykut’un, ifade vermek üzere çağrıldığı öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tolga Aykut'u adresinde gözaltına aldı. Bu gelişmenin, soruşturmanın seyrine ilişkin yeni bilgilerin değerlendirilmesi üzerine gerçekleştiği belirtiliyor.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ancak magazin dünyasını asıl ayağa kaldıran detay, bu gözaltı kararının, geçtiğimiz günlerde eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınıp ardından tutuklanması olayının hemen ardından gelmesi. Kaynaklar, Tolga Aykut’un dosyasının, Ersoy’un tutuklanmasına yol açan olaylar zinciriyle ciddi bir bağlantısı olabileceği iddialarını fısıldıyor. Savcılığın, soruşturmayı bu çarpıcı bağlantılar üzerinden derinleştirdiği konuşuluyor. Medya ve magazin camiasının en çok konuştuğu isimlerin bu soruşturma ağına takılması, "Daha kimler var?" sorusunu akıllara getiriyor.

ÜNLÜ OYUNCU İLE SEVGİLİ

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Benim Hayatım', 'Kalp Yarası', 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' gibi birçok yapımda yer alan 27 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, 2,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla magazin gündeminde adından söz ettirmişti. Aktaş, yaptığı paylaşımla yapımcı sevgilisi Tolga Aykut ile aşkını resmen ilan etmişti.