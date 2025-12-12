Menü Kapat
13°
Dünya
Editor
 Berkay Alptekin

Denizde takip operasyonu! İngiliz donanması Rus denizaltısını üç gün kovaladı

İngiliz donanması, düşük görünürlüğüyle tanınan Rus 'Krasnodar' denizaltısını ve eşlik eden 'Altay' römorkörünü Manş geçişi boyunca takip etti. Rus gemilerinin Manş Denizi'ne geçişi, Aralık ayında İngiltere ve Norveç arasında imzalanan ortak devriye anlaşmasının ardından geldi.

Denizde takip operasyonu! İngiliz donanması Rus denizaltısını üç gün kovaladı
Haber Merkezi
12.12.2025
12.12.2025
İngiliz donanması düşük görünürlüğüyle tanınan Kilo sınıfı "Krasnodar" adlı Rus denizaltısını ve ona eşlik eden Altay adlı römorkörü Manş geçişi boyunca takip etti. Takip operasyonunda, bir ikmal gemisi ve gemiye konuşlu bir helikopter görev aldı.

Fransa merkezli Le Figaro'nun haberine göre, Rus gemilerinin Kuzey Denizi üzerinden Pas-de-Calais Boğazı'nı geçerek Manş Denizi'ne girdiği ifade edilirken, İngiliz donanması olası bir dalış ihtimaline karşı operasyonu başlatmaya hazır olduklarını açıkladı.

Ancak Krasondar'ın olumsuz hava koşullarına rağmen tüm geçiş boyunca su üstünde seyrettiği belirtildi.

ORTAK DEVRİYE DÖNEMİ

Bu gelişme, Aralık ayı başında İngiltere ile Norveç arasında imzalanan ve Atlantik Okyanusu'nda Rus denizaltılarını tespit etmeyi amaçlayan ortak devriye anlaşmasının hemen ardından geldi. Anlaşma kapsamında iki ülkenin fırkateynlerle birlikte hareket etmesi planlanıyor.

Uzmanlara göre bu tür operasyonlar, Avrupa çevresindeki denizaltı faaliyetlerinin dönemini hatırlatacak düzeyde arttığının birer göstergesi. İngiltere Savunma Bakanı John Healey de son dönemde yaptığı açıklamalarda Rus denizaltı hareketliliğine karşı daha sert ve net bir tutum alınacağı mesajını vermişti.

