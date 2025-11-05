Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Güney Kore'de gözler ABD'den gelecek sinyalde! Nükleer denizaltı hazırlığı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Güney Kore'ye gitti. Bu ziyaret ABD'de bir savunma bakanının 8 yıl aradan sonra Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu. Öte yandan ziyaretten çıkarılacak önemli nokta ise ABD'nin yakıt izni vermesi halinde Güney Kore, 2030 yılı ortalarına kadar nükleer denizaltıları faaliyete geçirebilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Güney Kore'de gözler ABD'den gelecek sinyalde! Nükleer denizaltı hazırlığı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 09:23

ABD'den yakıt temini konusuna izin çıkması durumunda, ’nin 2030’lu yılların ortalarında nükleer güçle çalışan bir denizaltıyı suya indirebileceği ifade edildi.

MoneyToday gazetesinin Güney Kore Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Pentagon şefi Pete Hegseth, geçtiğimiz gün ile Güney Kore sınırına gitti. Bu ziyaret, bir ABD savunma bakanının 8 yıl aradan sonra bölgeye yaptığı ilk ziyaret oldu.

Güney Kore'de gözler ABD'den gelecek sinyalde! Nükleer denizaltı hazırlığı

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, ABD'li mevkidaşına, Panmunjom ziyareti sırasında eşlik etti. Panmunjom, iki Kore askerlerinin yüz yüze durduğu tek nokta olarak biliniyor. İkili, ziyaret öncesinde Ouellette Gözlem Noktası olarak bilinen tepeye çıktı.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ahn ve Hegseth’in “Güney Kore ile ABD arasındaki güçlü ortak savunma duruşunu ve yakın iş birliğini yeniden teyit ettikleri” belirtildi.

Hegseth’in ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta Asya turu sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a yaptığı ancak Pyongyang tarafından cevapsız bırakılan diplomatik açılımların ardından geldi.

Güney Kore'de gözler ABD'den gelecek sinyalde! Nükleer denizaltı hazırlığı

BİR İLKE İMZA ATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki ilk döneminde, Haziran 2019’da Panmunjom’a giderek Kim ile görüşmüştü.

Trump, sınırı kısa süreliğine geçerek Kuzey Kore topraklarına adım atan ilk görevdeki ABD başkanı olmuş, ardından Kim ile ikili bir görüşme gerçekleştirmişti.

ABD başkanının bu ziyaretinden önce, dönemin Savunma Bakanı James Mattis, Ekim 2017’de iki Kore’yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge’ye (DMZ) gitmişti.

Güney Kore'de gözler ABD'den gelecek sinyalde! Nükleer denizaltı hazırlığı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güney Kore-ABD yakınlığı Kuzey Kore'yi rahatsız etti! Bakanın ziyareti sırasında 10 topçu atışı
ABD ile Güney Kore arasında kritik anlaşma! Trump'tan 'nükleer denizaltı' onayı çıktı: Milyarlarca dolar ödeyecekler
ETİKETLER
#güney kore
#kuzey kore
#diplomasi
#Abd Savunma Bakanı
#Dmz
#Panmunjom
#Nükleer Denizaltı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.