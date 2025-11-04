Güney Kore-ABD yakınlığı Kuzey Kore'yi rahatsız etti! Bakanın ziyareti sırasında 10 topçu atışı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Güney Kore ve Kuzey Kore'yi ayıran Silahtan Arındırılmış Bölge’yi (DMZ) ziyaret etti. Hegseth ayrıca Güney Koreli mevkidaşı Ahn Gyu-back ile güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Kuzey Kore ise bu ziyaretten rahatsızlığını topçu mermileriyle gösterdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin dün çoklu roketatar sistemlerini kullanarak Sarı Deniz'in Kuzey kıyılarına doğru yaklaşık 10 top mermisi ateşlediği bildirildi. Gelişmenin, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Güney Kore’ye geldiği gün yaşanması dikkat çekti.

10 TOPÇU ATIŞI

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore'nin geçtiğimiz Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısı vesilesiyle Gyeongju kentinde gerçekleştirdiği görüşme sırasında da yaklaşık 10 topçu atışı yaptığı vurgulandı.

GÜNEY KORE'DEN KUZEY KORE'YE TEHDİT!

Güney Kore ordusunun ABD ile iş birliği içinde Kuzey Kore’nin faaliyetlerini yakından izlediği belirtilerek, "Her türlü tehdide ezici bir şekilde karşılık verebilecek kabiliyetleri ve savunma duruşunu sürdürüyoruz" denildi.

Öte yandan Bakan Hegseth, dün Güney Koreli mevkidaşı Ahn Gyu-back ile birlikte Güney Kore ve Kuzey Kore arasında bulunan Silahtan Arındırılmış Bölge’yi de (DMZ) ziyaret etti. Ouellette Gözlem Noktası'nda askeri yetkililerden bilgi alan Hegseth, Kore Savaşı ateşkesinin imzalandığı Panmunjom sınır köyüne de gitti.