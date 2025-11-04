Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Güney Kore-ABD yakınlığı Kuzey Kore'yi rahatsız etti! Bakanın ziyareti sırasında 10 topçu atışı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Güney Kore'yi ziyaret ettiği sırada Kuzey Kore rahat durmadı. Hegseth'in ziyareti sırasında Kuzey Kore, çoklu roketatar sistemlerini kullanarak yaklaşık 10 top mermisi ateşledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Güney Kore-ABD yakınlığı Kuzey Kore'yi rahatsız etti! Bakanın ziyareti sırasında 10 topçu atışı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 09:24

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ve 'yi ayıran Silahtan Arındırılmış Bölge’yi (DMZ) ziyaret etti. Hegseth ayrıca Güney Koreli mevkidaşı Ahn Gyu-back ile güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Kuzey Kore ise bu ziyaretten rahatsızlığını topçu mermileriyle gösterdi.

Güney Kore-ABD yakınlığı Kuzey Kore'yi rahatsız etti! Bakanın ziyareti sırasında 10 topçu atışı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin dün çoklu roketatar sistemlerini kullanarak Sarı Deniz'in Kuzey kıyılarına doğru yaklaşık 10 top mermisi ateşlediği bildirildi. Gelişmenin, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Güney Kore’ye geldiği gün yaşanması dikkat çekti.

Güney Kore-ABD yakınlığı Kuzey Kore'yi rahatsız etti! Bakanın ziyareti sırasında 10 topçu atışı

10 TOPÇU ATIŞI

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore'nin geçtiğimiz Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısı vesilesiyle Gyeongju kentinde gerçekleştirdiği görüşme sırasında da yaklaşık 10 topçu atışı yaptığı vurgulandı.

Güney Kore-ABD yakınlığı Kuzey Kore'yi rahatsız etti! Bakanın ziyareti sırasında 10 topçu atışı

GÜNEY KORE'DEN KUZEY KORE'YE TEHDİT!

Güney Kore ordusunun ABD ile iş birliği içinde Kuzey Kore’nin faaliyetlerini yakından izlediği belirtilerek, "Her türlü tehdide ezici bir şekilde karşılık verebilecek kabiliyetleri ve savunma duruşunu sürdürüyoruz" denildi.

Güney Kore-ABD yakınlığı Kuzey Kore'yi rahatsız etti! Bakanın ziyareti sırasında 10 topçu atışı

Öte yandan Bakan Hegseth, dün Güney Koreli mevkidaşı Ahn Gyu-back ile birlikte Güney Kore ve Kuzey Kore arasında bulunan Silahtan Arındırılmış Bölge’yi de (DMZ) ziyaret etti. Ouellette Gözlem Noktası'nda askeri yetkililerden bilgi alan Hegseth, Kore Savaşı ateşkesinin imzalandığı Panmunjom sınır köyüne de gitti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD Karayipler'e askeri yığınak yaparken Maduro'dan Venezuelalılara 'birlik olma' çağrısı
Kuzey Kore'den Güney'e rest: "Asla gerçekleşmeyecek bir hayal"
ETİKETLER
#güney kore
#kuzey kore
#Abd Savunma Bakanı
#Dmz
#Silahtan Arındırılmış Bölge
#Topçu Ateşi
#Kore Savaşı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.