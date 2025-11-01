Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Kuzey Kore'den Güney'e rest: "Asla gerçekleşmeyecek bir hayal"

Kuzey Kore, Güney Kore'nin Çin ile yapılacak zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunu gündeme getireceğini belirtmesi üzerine nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğinin altını çizdi. Kuzey Kore, nükleer silahsızlanmanın `hayal` olduğunu ifade ederek Seul yönetiminin bu talebinin `sağduyu eksikliği` olduğunu savundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kuzey Kore'den Güney'e rest:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 15:22

ile arasındaki askeri gerginlik sürerken, Pyongyang yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho, Güney Kore’nin ile yapılacak zirvede Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması meselesini gündeme getirme kararı aldığını hatırlatarak, "Güney Kore, Kuzey Kore’nin nükleer silah devleti olduğunu inkar edip nükleer silahsızlanmayı gerçekleştirme hayalinden bahsetmesinin, sağduyu eksikliğini ortaya koyduğunun hala farkında değil" açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore’nin hiçbir şekilde nükleer silahlarından vazgeçmeyeceğinin altını çizen Pak, "Nükleer silahsızlanmanın, binlerce kez dile getirilse bile asla gerçekleşmeyecek bir ‘hayal’ olduğunu sabırla göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'den Güney'e rest: "Asla gerçekleşmeyecek bir hayal"

GÜNEY KORE'NİN ÖNCELİĞİ NÜKLEER SİLAHSIZLANMA

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, dün yaptığı açıklamada Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in gerçekleştireceği görüşmeyi hatırlatarak, Seul yönetiminin görüşmede Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması konusunu gündeme getireceğini söylemişti.

Nükleer silah ve balistik füze programını hız kesmeden sürdüren Pyongyang yönetiminin bu açıklamaya yönelik tepkisi merak konusu olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'ın Güney Kore ziyareti öncesinde Kuzey Kore'den gözdağı: Seyir füzesini fırlattı
Kuzey Kore ile Güney sınırında gerilim: "Askerlerimize ateş açıldı"
ETİKETLER
#çin
#güney kore
#kuzey kore
#nükleer silahlar
#Askeri Gerginlik
#Kore Yarımadası
#Askeri Gerginlik
#Kore Yarımadası
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.