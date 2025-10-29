Menü Kapat
Trump'ın Güney Kore ziyareti öncesinde Kuzey Kore'den gözdağı: Seyir füzesini fırlattı

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında Güney Kore'ye doğru yola çıkmışken Kuzey Kore tehlikeli bir füze denemesi gerçekleştirdi. Kuzey Kore2nin bu hamlesi ABD'ye gözdağı olarak yorumlandı.

Trump'ın Güney Kore ziyareti öncesinde Kuzey Kore'den gözdağı: Seyir füzesini fırlattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 10:01

Başkanı 'ın Japonya'dan 'ye geçeceği sırada , denemesi gerçekleştirdi. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, dün Sarı Deniz’de (Kore Batı Denizi) denizden karaya stratejik seyir füzesi denemesi gerçekleştirildiği bildirildi. Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Pak Jong Chon ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı deneme kapsamında gemi üzerinden fırlatılan füzelerinin 130 dakika uçtuktan sonra önceden belirlenen hedefleri vurduğu aktarıldı.

Trump'ın Güney Kore ziyareti öncesinde Kuzey Kore'den gözdağı: Seyir füzesini fırlattı

''YETENEKLERİMİZİ DÜŞMANLARA GÖSTERMEK...''

WPK Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Pak Jong Chon, son füze denemesi ile ilgili yaptığı açıklamada ülkenin savaş caydırıcılığını istikrarlı bir şekilde artırdıklarını vurgulayarak, "Farklı stratejik saldırı araçlarının güvenilirliğini sürekli olarak test etmek ve yeteneklerimizi düşmanlara göstermek, savaş caydırıcılığını daha sorumlu bir şekilde kullanmanın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Güney Kore ziyareti öncesinde Kuzey Kore'den gözdağı: Seyir füzesini fırlattı

Ülke lideri ’un güçlü saldırı kabiliyetlerinin en mükemmel savunma aracı olduğunu söylediğini hatırlatan Pak, "Askeri kapasitemizi sürekli olarak geliştirmeliyiz. Özellikle, nükleer muharebe yeteneklerimizi kesintisiz biçimde güçlendirmek bizim en büyük sorumluluğumuz ve görevimizdir" açıklamasında bulundu.

ABD'YE GÖZDAĞI MI?

Kuzey Kore’nin açıklamasının, ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’dan ayrılarak Güney Kore’ye gitmeye hazırlandığı saatlerde gelmesi, Washington yönetimine gözdağı olarak yorumlandı.

Trump'ın Güney Kore ziyareti öncesinde Kuzey Kore'den gözdağı: Seyir füzesini fırlattı

TRUMP 'GÖRÜŞEBİLİRİZ' DEMİŞTİ

Trump, yaptığı son açıklamalarda, Güney Kore ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmeye istekli olduğunu belirterek, "Kim Jong-Un’la çok iyi anlaşıyorduk. Onu sevdim, o da beni sevdi. Eğer görüşmek isterse, ben Güney Kore’de olacağım" demişti. Trump, Kim’in kendisiyle görüşmek istemesi halinde Asya ziyaretini uzatabileceğini ifade etmişti. Kuzey Kore yönetiminin son füze denemesinin ardından muhtemel Trump-Kim görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu.

#donald trump
#donald trump
#abd
#güney kore
#kuzey kore
#kim jong-un
#seyir füzesi
#Askeri Deneme
#Dünya
