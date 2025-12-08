Şehit olan Emre Albayrak kimdir, nereli? Çekmeköy'de polis memuruna ateş açıldı

Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

ŞEHİT OLAN EMRE ALBAYRAK KİMDİR, NERELİ?

Bugün Çekmeköy'de bir eve düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucunda Emre Albayrak şehit oldu. 27 yaşında olan şehidimizin vefat haberi tüm Türkiye'nin yüreklerini yaktı. İstanbul Valiliği, "Çekmeköy ilçesinde narkotik operasyonunda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren Ramazan A. (35) öldürülmüş, Çetin A. (27) ve Cemal A. (58) sağ olarak ele geçirilmiştir." açıklamasını yaptı.

ŞEHİT EMRE ALBAYRAK NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memurunun ağır yaralandığı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenildi.

