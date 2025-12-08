Antalya'da büyük deprem bekleniyor mu? Sarsıntılar sürüyor

Dün gece yaşanan depremin ardından bugün öğle saatlerinde yeni bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün 4.9 şiddetinde deprem oldu.

ANTALYA'DA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Prof. Dr. Osman Bektaş, Antalya depremi sonrasında açıklamada bulundu. Bektaş, "4,3 Konyaaltı-Antalya depremi ne anlatıyor? Ege-Kıbrıs yayının Antalya Körfezine sokulumu ile oluşan Isparta büklümü fay çiftinde depremsellik 2020’den beri 4-5 büyüklüğündeki depremlerle (özellikle Alanya) devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Bugün Antalya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Serik olan deprem 28 km derinlikte oldu. Binlerce kişi öğle saatlerinde yaşanan deprem sonrasında endişeli anlar yaşadı.