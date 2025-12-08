Antalya'da büyük deprem bekleniyor mu? Sarsıntılar sürüyor

Kategoriler
Dün gece yaşanan depremin ardından bugün öğle saatlerinde yeni bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün 4.9 şiddetinde deprem oldu.
Prof. Dr. Osman Bektaş, Antalya depremi sonrasında açıklamada bulundu. Bektaş, "4,3 Konyaaltı-Antalya depremi ne anlatıyor? Ege-Kıbrıs yayının Antalya Körfezine sokulumu ile oluşan Isparta büklümü fay çiftinde depremsellik 2020’den beri 4-5 büyüklüğündeki depremlerle (özellikle Alanya) devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Bugün Antalya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Serik olan deprem 28 km derinlikte oldu. Binlerce kişi öğle saatlerinde yaşanan deprem sonrasında endişeli anlar yaşadı.