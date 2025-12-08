Avustralya orman yangınlarıyla mücadele ediyor: 1 kişi öldü, onlarca ev küle döndü

Güney yarımkürede yaz mevsimini yaşayan Avustralya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yeni Güney Galler eyaletinde en az 52 noktada başlayan orman yangınları nedeniyle 59 yaşındaki bir itfaiye görevlisi, üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Eyalette şimdiye kadar 20 ev kül oldu. Tazmanya eyaletinde ise yangınlar nedeniyle 19 ev kullanılamaz hale geldi.