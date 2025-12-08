Faturasız satışı yasak olan balık ağa takıldı! 280 kiloluk orkinos görenleri şoke etti

Eskişehir'de balıkçılık yapan Selahattin Arslanbenzer, Türkiye'de satışı özel izinlere tabi olan ve nadiren rastlanan dev orkinos balığını satışa çıkardı. Yıllardır bölgede balıkçılık yapan Arslanbenzer'in satışa sunduğu 280 kiloluk orkinos, vatandaşlar arasında büyük bir heyecan oluştu. Arslanbenzer, normal şartlarda Türkiye'de satışı yasak olan ve genellikle Avrupa'ya ihraç edilen balığın, özel izinle ve faturalı olarak tezgaha getirdiklerini belirtti. Orkinos, her zaman gelmeyen, pek sık rastlanmayan bir balık. Vatandaşlar görünce böyle bir afallıyor, heyecanlanıyor. 'Nasıl tuttunuz, ağla mı tuttunuz, oltayla mı tuttunuz?' diye soruyorlar" dedi.