Yüksek getiri için son günler! İşte 1 milyon TL mevduatın aylık güncel kazancı!

YATIRIMCININ NEYE DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR?

Bankacılar, merkez banaksından gelebilecek bir faiz indiriminin mevduat oranlarına yansıyabileceğini aktararak, daha uzun vadenin tercih edilebileceğini ifade ediyor. Bununla birlikte yıl sonu yaklaştığı için bankaların yüksek bilanço göstermek amacıyla mevduat oranlarını da yüksek seviyede tutabileceği, mevduat yatırımcısının buna da dikkat etmesi gerektiği ifade ediliyor.