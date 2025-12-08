Menü Kapat
Yüksek getiri için son günler! İşte 1 milyon TL mevduatın aylık güncel kazancı!

Aralık 08, 2025 08:41
1
Yüksek getiri için son günler! İşte 1 milyon TL mevduatın aylık güncel kazancı!

Yılın son günlerine yaklaşılmasına karşın bankalar mevduat kampanyalarına devam ediyor. Öte yandan TCMB, yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını 11 Aralık Perşembe gerçekleştirecek.

Piyasada, 100-200 baz puan aralığında faiz indirimi bekleniyor. Muhtemel bir indirimin mevduat faizlerine de yansıyabileceği belirtiliyor.

İşte tüm bu veriler ve beklentiler ışığında 8 Aralık 2025 günü itibarıyla 1 milyon TL’nin güncel getirisi de belli oldu.

 

 

2

TCMB, yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını 11 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek. Piyasada, 100-200 baz puan aralığında bir faiz indirimine gidilebileceği tahmin ediliyor. Son olarak ekim ayında politika faizi 100 baz puanlık indirimle %39,50 seviyesine çekilmişti. Muhtemel bir indirimin mevduat faizlerine de yansıması bekleniyor.

3

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

8 Aralık 2025 itibarıyla (vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın) bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Denizbank: %42,25
-QNB: %41,75
-Akbank: %41,00
-Vakıfbank: %41,00
 

4

-Yapı Kredi: %40,50
-Getir Finans: %41,00
-Odea Bank: %41,00
-Alternatif Bank: %40,50
-TEB: %39,00
-Ziraat Bankası: %37,00

5

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak 1 milyon TL mevduatın getiri tablosu:

-Mevduat Tutarı: 1 milyon TL
-Mevduat Oranı: %42,25
-Mevduat Vadesi: 32 gün
-Mevduat Getirisi: 30 bin 559 TL

 

6

Öte yandan vadesiz hesapta belli bir miktar para bulundurma şartı karşılığında en yüksek mevduat oranları ise şöyle:

-Alternatif Bank VOV Hesap: %46,50
-ING Turuncu Hesap: %46,00
-Anadolu Bank Renkli Hesap: %46,00
-TEB Marifetli Hesap: %46,00
-Odea Oksijen Hesap: %45,00

7

YATIRIMCININ NEYE DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR?

Bankacılar, merkez banaksından gelebilecek bir faiz indiriminin mevduat oranlarına yansıyabileceğini aktararak, daha uzun vadenin tercih edilebileceğini ifade ediyor. Bununla birlikte yıl sonu yaklaştığı için bankaların yüksek bilanço göstermek amacıyla mevduat oranlarını da yüksek seviyede tutabileceği, mevduat yatırımcısının buna da dikkat etmesi gerektiği ifade ediliyor.

