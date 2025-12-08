Altın yükselişe geçti! Gram ve çeyrek altın ne kadar? 8 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 8 Aralık 2025 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altındaki fiyatlamalardaki son durumu araştırıyor. Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) 25 baz puanlık faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler ve doların zayıflaması sonucu altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Pazar gününü 5.748,827 TL seviyesinde kapatan gram altın tırmanışa geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Yarım, Cumhuriyet, ons altın kaç TL oldu? İşte 8 Aralık Pazartesi 2025 güncel altın fiyatları...

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 4.210,12 dolar

Satış: 4.210,71 dolar

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 5.288,42 TL

Satış: 5.310,08 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 37.830,00 TL

Satış: 38.021,00 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 37.125,40 TL

Satış: 37.858,23 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.973,00 TL

Satış: 19.086,00 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.487,00 TL

Satış: 9.543,00 TL

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.762,34 TL

Satış: 5.763,15 TL