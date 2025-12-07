Altında sert kayıp! Gram altın düşüşte: İşte 7 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında grafikler kırmızıya döndü. Yatırımcıların güvenli limanı altındaki düşüş hız kesmiyor. Haftalardır süren yükselişine ara veren altın, hafta sonunda da aşağı yönlü seyrediyor. Dünü 5.750,948 TL seviyesinden kapatan gram altın, pazar gününe düşüşle başladı. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Yarım, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 7 Aralık Pazar 2025 altın fiyatları...

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 4.201,85 dolar

Satış: 4.202,48 dolar

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 5.288,42 TL

Satış: 5.310,08 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 37.653,00 TL

Satış: 37.883,00 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 37.125,40 TL

Satış: 37.858,23 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.885,00 TL

Satış: 19.017,00 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.442,00 TL

Satış: 9.509,00 TL

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.745,37 TL

Satış: 5.746,23 TL