İslam Memiş altın için rekor tarihini açıkladı: Gram altın 8 bin lirayı geçecek

Altın fiyatları dalgalanıyor. Gümüş şampiyonluğunu ilan ediyor. 2025 yılı biterken uzmanlar önümüzdeki senenin çok daha sert dalgalanmalara ev sahipliği yapacağını belirtiyor. TGRT Haber Canlı yayınına katılan Finans Analisti İslam Memiş canlı yayında çok kritik bilgiler paylaştı. Memiş 2026 yılı için tüm yatırımcıları uyardı ve ons altın gram altın bazında öngörülerini paylaştı.