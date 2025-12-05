Menü Kapat
İslam Memiş altın için rekor tarihini açıkladı: Gram altın 8 bin lirayı geçecek

Aralık 05, 2025 12:00
1
gram altın

Altın fiyatları dalgalanıyor. Gümüş şampiyonluğunu ilan ediyor. 2025 yılı biterken uzmanlar önümüzdeki senenin çok daha sert dalgalanmalara ev sahipliği yapacağını belirtiyor. TGRT Haber Canlı yayınına katılan Finans Analisti İslam Memiş canlı yayında çok kritik bilgiler paylaştı. Memiş 2026 yılı için tüm yatırımcıları uyardı ve ons altın gram altın bazında öngörülerini paylaştı.

2
altın fiyatları

Memiş’e göre 2026’da her ay sert fiyat hareketleri, hem barış hem savaş haberleri, hem de kriz ve iyileşme dönemleri yaşanacak. Yıl boyunca geniş bant aralıklarında fiyatlamalar görüleceğini vurgulayan Memiş, kısa vadeli işlemlerin riskli olacağına dikkat çekti.
 

3
ONS ALTIN

ONS ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ

Şu anda 4225 dolar seviyesinde bulunan ons altın için konuşan Memiş, 2026 yılı bant aralığını 3800–4800 dolar olarak açıkladı. Zirve seviyesinin 4800 dolar olabileceğini belirterek yükseliş-düşüş döngülerine dikkat çekti. Fed’in gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi ons altının 4260 dolar civarında oyalanmasını beklediğini söyledi.
 

4

GRAM ALTIN: 5500–8000 TL HEDEFİ

Gram altın için 2026 tahminlerini paylaşan Memiş, “Ana hedef 5500–8000 lira” dedi. Öngörülemeyen küresel bir gelişme yaşanması halinde yani bu yıl yaşanan manipülasyon benzeri durumlar yaşanırsa gram altının 8000 liranın da üzerine çıkılabileceğini belirtti.
 

5
gram altın

Dolar/TL’deki yükselişin gram altını destekleyeceğini ifade eden Memiş, 5700 liranın altını alım fırsatı olarak değerlendirdi. 2026 ana trendinin ise 8000 TL olduğunu vurguladı.
 

6
islam memiş

Memiş, 2025 yılında getiriden çok manipülasyon etkisinin hissedildiğini, benzerinin 2026’da da yaşanması halinde 5 haneli rakamların bile görülebileceğini kaydetti.

 

7
gümüş

2026 YILININ ŞAMPİYONU GÜMÜŞ

2025’in şampiyonunun gümüş olduğunu ve 80 TL’nin üzerinde fiyatlandığını hatırlatan Memiş, “2026 yılının şampiyonu da gümüş olacak” dedi. Ancak gümüşün önce düşüş yaşayacağını, ardından yeniden yükseleceğini belirtti. 50 doların üzerinde gümüş alımını önermediğini ifade etti.
 

8
İSLAM MEMİŞ

FAİZ BEKLENTİSİ SABİT

Memiş, yaklaşan faiz kararında 100 baz puan artış beklediğini, enflasyon verilerinin merkez bankalarının kararlarında etkili olacağını söyledi.
2026’nın ilk aylarında çok kötümser olmadığını belirten analist, Rusya-Ukrayna cephesinde bir barış haberi gelebileceğini, ancak yıl genelinde altının yine yükseliş eğiliminde olacağını ifade etti.
 

9
altın

Memiş, Dünya Altın Konseyi ve IMF raporlarının beklentilerini doğruladığını, kısa vadeli alıp satış yapan yatırımcıların 2026’da da kaybetmeye devam edeceğini hatırlattı ve tüm yatırımcıları uyardı.

