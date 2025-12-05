Toyota, GR GT süper otomobilini tanıttı! Mercedes AMG-GT'ye dişli rakip

Toyota'nın Mercedes-AMG GT modeline rakip olacak ve GT3 serilerinde yarışacak yüksek performanslı, önden motorlu bir spor otomobil üzerinde çalıştığına dair söylentiler yıllardır dolaşıyordu. Japon otomobil devi, uzun süren bekleyişin ardından hem yol versiyonu GR GT hem de pist odaklı GR GT3 modelini nihayet tanıttı.

Efsanevi Lexus LFA ve Toyota 2000GT modellerinin izinden giden yeni araç, markanın logosunu taşıyan en iddialı performans otomobili olarak nitelendiriliyor. Bazı kullanıcılara göre ismi çok etkileyici bulunmasa da söz konusu model, sunulan özelliklerle beklemeye değdiğini kanıtlıyor.

TOYOTA GR GT SPOR OTOMOBİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GR GT, özel olarak tasarlanmış tamamen alüminyum bir şasi üzerine inşa edilirken, gövde genelinde karbon fiber takviyeli plastik parçalar kullanılıyor. Toyota, aracın tüm teknik verilerini henüz doğrulamasa da ağırlığın 1.750 kg veya daha altında olacağını belirtti.

Aracın ağırlık dağılımı ise ön ve arka eksende 45:55 oranında ayarlanmış durumda. Boyutlarına bakıldığında 4.820 mm uzunluğa, 2.000 mm genişliğe ve 1.195 mm yüksekliğe sahip olan model, 2.725 mm'lik bir aks mesafesi sunuyor.

KAPUTUN ALTINDA V8 CANAVAR YATIYOR

GR GT modeliyle ilgili uzun süredir konuşulan "4.0 litrelik çift turbolu V8 motor" iddiaları da doğrulandı. Kuru karterli yağlama sistemine sahip motora, araç için özel olarak geliştirilen ve arkaya monte edilen sekiz ileri otomatik şanzıman eşlik ediyor. Güç aktarımı ise yalnızca arka tekerlekler üzerinden sağlanıyor.

Performans tarafında ise Toyota, V8 ünitenin bir elektrik motoruyla desteklendiğini açıkladı. 641 beygir gücün ve 850 Nm torkun üzerinde bir performans sunacağı ifade ediliyor. Net rakamlar henüz kesinleşmese de elektrik motorunun desteğiyle aracın tepki süresinin son derece keskin olması bekleniyor.

Görsel olarak yere yakın profili, devasa kaputu ve keskin farlarıyla dikkat çeken GR GT, agresif bir duruş sergiliyor. Pist kökenli olduğunu hissettiren model, önde 265/35, arkada ise 325/30 ölçülerindeki lastiklerle sarılı 20 inç jantların üzerinde yükseliyor.

Dört köşede çift salıncaklı süspansiyon sisteminin yer aldığı araçta, durdurma gücünü karbon seramik frenler sağlıyor. Hızlanma verileri paylaşılmasa da Japon üretici, maksimum hızın 320 km/s veya üzerinde olacağını taahhüt etti.

KOKPİTTE İŞLEVSELLİK ÖN PLANDA

Kabin tarafında ise diğer Toyota modellerinden ayrışan bir yapı göze çarpıyor. Kırmızı deri ve Alcantara döşemelerin hakim olduğu iç mekanda, özel grafiklere sahip dijital gösterge paneli, GR logolu direksiyon simidi ve geniş bir merkezi bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.

Lexus LC500 modelindeki gibi şık bir tasarımdan ziyade, işlevselliğin ve amaca uygunluğun ön planda tutulduğu görülüyor.

TOYOTA GR GT FİYATI NE KADAR?

Geliştirme sürecinin devam ettiği belirtilen GR GT ve GR GT3 modellerinin bazı detaylarında değişiklik yapılabileceği aktarıldı. Fiyat konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, teslimatların 2027 yılında başlaması öngörülüyor.