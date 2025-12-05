Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Take Off İstanbul 2025 için ziyaretçi kayıtları devam ediyor!

Bu yıl 8. kez kapılarını açmaya hazırlanan Take Off İstanbul, şehri yeniden teknoloji ve inovasyon odağı haline getirecek. Bölgenin en kapsamlı girişimcilik zirvesi olan etkinlik, 10-11 Aralık’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yatırımcıları, girişimcileri ve ekosistemin önde gelen paydaşlarını bir araya toplayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Take Off İstanbul 2025 için ziyaretçi kayıtları devam ediyor!
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 11:41

Bugüne kadar 100’ü aşkın ülkeden yüzlerce girişimi ve binlerce ziyaretçiyi buluşturan Take Off, geleceğin dünyasını şekillendiren yenilikçi fikirlerin küresel ölçekte görünürlük kazanmasına olanak tanıyor. Türkiye Takımı Vakfı (T3 Vakfı), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Finans Ofisi öncülüğünde gerçekleştirilen zirve, Türkiye’nin küresel inovasyon vizyonunu ileri taşıyan en önemli platformlardan biri olarak konumunu güçlendiriyor.

2018’de başlayan yolculuğundan bu yana Take Off İstanbul, girişimlerin küresel ölçekte büyümesine zemin hazırlayan stratejik bir platforma dönüştü. Bugüne dek yaklaşık 1000 girişimi ağırlayan zirve, toplamda 1,8 milyon dolarlık yatırım desteğiyle ekosisteme önemli katkılar sundu.

Küresel Girişim ve Yatırım Ekosistemi Take Off’ta Buluşuyor!

Bu yıl Take Off İstanbul; 40 ülkeden 500’ü aşkın girişimi, 250’den fazla yatırımcıyı, 80 partneri ve 13 sponsor kurumu aynı platformda bir araya getirecek. Uluslararası katılımın güçlendiği zirvede, İspanya, Bangladeş, Kuzey Makedonya ve Özbekistan; oluşturacakları ülke pavilyonlarıyla kendi ekosistemlerinin öne çıkan start-uplarını Take Off İstanbul’a taşıyacak.

Zirve boyunca, uluslararası iş birliğini güçlendirmeye yönelik yatırım görüşmeleri ve kapsamlı networking fırsatları sunulurken, katılımcıların yeni iş bağlantıları oluşturmasını desteklemek amacıyla “Girişimci Etkinliği” ve “Uluslararası Yatırımcı Buluşması” gibi özel programlar da zirvede yer alacak.

Teknoloji ve Girişimcilikte Geleceğin Rotası İstanbul’da Çiziliyor!

Ziyaretçiler; ana sahnede alanında önde gelen uzmanları dinleyerek ilham verici konuşmalara tanıklık edecek, yan sahnede ise seçilen girişimlerin sunumlarını takip ederek teknolojik çözümleri yakından keşfedebilecek. Öte yandan deneyim alanları ve interaktif uygulamalar, katılımcılara hem bilgi edinebilecekleri hem de keyifli vakit geçirebilecekleri zengin bir etkinlik ortamı sunacak.

Bu yıl Take Off ana sahne programları arasında üretken yapay zeka, derin teknoloji, fintech inovasyonları, küresel yatırım trendleri ve sürdürülebilirlik gibi güçlü başlıklar öne çıkıyor. Ayrıca ekosistemdeki genç yetenekleri desteklemek amacıyla öğrenciler için özel eğitim oturumları düzenlenirken, gönüllülük modeli de topluluk bilincini ve ortak üretim kültürünü daha da güçlendirecek. Önde gelen kurumların, uluslararası paydaşların ve sektör şirketlerinin buluştuğu Take Off İstanbul; yenilikçi fikirlerin yatırıma dönüşmesini ve güçlü iş birliklerinin doğmasını sağlayan etkileyici bir ekosistem oluşturacak.

Take Off 2025 Ziyaretçi Kayıtları Devam Ediyor!

T3 Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen Take Off İstanbul; ilham veren konuşmacıları, yenilikçi girişimleri ve iş dünyasının önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. Girişimciliğin zirvesi Take Off İstanbul’a katılmak için ziyaretçi kaydınızı https://takeoffistanbul.com/tr/ adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

ETİKETLER
#Teknoloji
#yatırım
#girişimcilik
#Innovasyon
#Take Off İstanbul
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.