Afyon sanayisi için büyük fırsat: Halka arz ve yeni nesil finansman yöntemleri

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile İntegral Yatırım iş birliğinde düzenlenen ‘Sanayi Şirketleri İçin Halka Arz ve Alternatif Finansman Modelleri’ Paneli, ATSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya; ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi İbrahim Taşdoğan, ATSO Meclis Başkanı Mustafa Ali Çelikten, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel Albay, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayrettin Güzbey, İntegral Yatırım Kurumsal Satış Direktörü Sarper Dönertaş, ATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Bayana, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Sömer, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Güzel, TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Funda Güleç Yaman ve AFSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Tabak katıldı.

HALKA ARZ OLMAK İSTEYEN ŞİRKETLERE YOL GÖSTERMEK İSTİYORUZ

Afyon’un, çok önemli sanayi şirketlerinin yer aldığı ve bunlardan bazılarının da borsada halka açık bir şekilde faaliyetlerini yürüttüğü önemli bir şehir olduğunu dile getiren İbrahim Taşdoğan, “Etkinliğimizin amacı da sanayi şirketlerimiz için halka arz ve alternatif finansman modelleri üzerine sanayicilerimizle fikir alışverişinde bulunmak. Halka arz, öncelikle şirketlerin kurumsallaşması ve sürdürülebilirlik açısından çok sağlıklı bir yoldur. Firmalarımız, denetleyici kurumların istediği kriterlere uymaya başladığında bu durum şirket yönetiminde daha profesyonel bir yapıyı da zorunlu kılıyor. Sürdürülebilirliğin yanında halka arz, alternatif bir finansman modeli olarak karşımıza çıkıyor. Şirketlerin halka açılması, yüksek faizli kredi finansmanlarına bir alternatif olarak, dünyada tercih edilen bir yöntemdir. Bireysel ve kurumsal yatırımcıların şirketlere ortak olması, halka arz sürecinin titizlikle yürütülmesi gereken meşakkatli bir yol olmasına sebep oluyor. Biz de burada mevcut durumu masaya yatırıp, bu durum içerisinde gerek sermaye piyasası gerekse kurumsal finansman alanında ne gibi imkanlar olduğunu ve firmaların bunlardan nasıl faydalanabildiğini tüm yönleri ile anlatmak ve birebir sorularını yanıtlamak, halka arz olmak isteyen şirketlerimize yol göstererek destek olmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

FİNANSAL ÇEŞİTLİLİĞİN ARTMASI KRİTİK

Etkinlikte bir konuşma yapan Hüsnü Serteser, “Ekonomik koşulların hızla değiştiği bir dönemde işletmelerimizin finansmana erişim kabiliyeti rekabet gücünün temel unsurlarından biri hâline geldi. Üretim yatırımlarının artırılması, teknolojik dönüşümün sağlanması ve uluslararası pazarlarda sürdürülebilir bir yer edinilmesi, ancak doğru finansal araçların stratejik kullanımıyla mümkün olmakta. Bu doğrultuda sermaye piyasaları; şirketlere yalnızca yeni finansman imkânları sunmakla kalmayıp, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik süreçlerini de destekleyen güçlü bir yapı oluşturmakta. Halka arz, şirket tahvilleri ve benzeri finansman yöntemleri ise firmalarımızın uzun vadeli büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlamakta.” dedi.

Afyonkarahisar’ın güçlü üretim altyapısı ve yüksek ihracat yetkinliğiyle önemli bir sanayi kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Hüsnü Serteser, “Firmalarımızın sermaye piyasalarından daha etkin yararlanarak finansal çeşitliliğini artırması, risklerini yönetilebilir hâle getirmesi ve kurumsal yapısını güçlendirmesi mümkün. Bu doğrultuda, düzenlediğimiz bu paneli ilimizin iş dünyası için kritik bir öğrenme ve perspektif geliştirme platformu olarak görüyorum. ATSO olarak önceliğimiz, üyelerimizi yeni nesil finansman araçlarıyla buluşturmak, onları değişen küresel ekonomik dinamiklere hazırlamak ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlamak. Bu panelin, şirketlerimizin finansal okuryazarlığını güçlendireceğine ve uzun vadeli stratejik planlamalarına yeni perspektifler kazandıracağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.