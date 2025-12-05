Menü Kapat
13°
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Arka Sokaklar'da kriz çıktı! Önce diziye alındı sonra haber verilmeden kadrodan çıkarıldı

Arka Sokaklar’ın son bölümünde Cevher Ali karakterinin geri dönmesinin ardından Zilha karakterinin de geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Şirin Yıldırım diziye yeniden çağrıldığını ancak daha sonra haber verilmeden kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Arka Sokaklar'da kriz çıktı! Önce diziye alındı sonra haber verilmeden kadrodan çıkarıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.12.2025
11:26
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
11:26

En uzun soluklu dizi olma özelliğini taşıyan 'a bazı eski oyuncular geri döndü. Arka Sokaklar'a karakterinin geri dönmesinin ardından Zilha karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan dizinin Zilha'sı Şirin Yıldırım, haberi olmadan kadrodan çıkarıldığını iddia etti.

ARKA SOKAKLAR'DA KRİZ ÇIKTI

Zilha karakteriyle yer alan Şirin Yıldırım, "2 haftadır haber bekliyorum merak edip aradım, Zilha karakteriyle alakalı başka biriyle anlaştıklarını söylediler. Bu durumu böyle öğrenmem biraz bana ayıp oldu. Ben Arka Sokaklar'a dönüyorum diye 2 projeyi iptal ettim" dedi.

Arka Sokaklar’da kriz çıktı! Önce diziye alındı sonra haber verilmeden kadrodan çıkarıldı

Çok şaşırdığını belirten Şirin Yıldırım, "Arka Sokaklar'a Zilha dönüyor ama ben değilim" dedi. Yıldırım'ın açıklamaları sonrası Arka Sokaklar ekibinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Arka Sokaklar’da kriz çıktı! Önce diziye alındı sonra haber verilmeden kadrodan çıkarıldı
