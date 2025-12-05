Arka Sokaklar’da kriz çıktı! Önce diziye alındı sonra haber verilmeden kadrodan çıkarıldı

En uzun soluklu dizi olma özelliğini taşıyan Arka Sokaklar'a bazı eski oyuncular geri döndü. Arka Sokaklar'a Cevher karakterinin geri dönmesinin ardından Zilha karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan dizinin Zilha'sı Şirin Yıldırım, haberi olmadan kadrodan çıkarıldığını iddia etti.

ARKA SOKAKLAR'DA KRİZ ÇIKTI

Zilha karakteriyle yer alan Şirin Yıldırım, "2 haftadır haber bekliyorum merak edip aradım, Zilha karakteriyle alakalı başka biriyle anlaştıklarını söylediler. Bu durumu böyle öğrenmem biraz bana ayıp oldu. Ben Arka Sokaklar'a dönüyorum diye 2 projeyi iptal ettim" dedi.

Çok şaşırdığını belirten Şirin Yıldırım, "Arka Sokaklar'a Zilha dönüyor ama ben değilim" dedi. Yıldırım'ın açıklamaları sonrası Arka Sokaklar ekibinden herhangi bir açıklama gelmedi.