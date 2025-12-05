Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Aleyna Solaker Güller ve Günahlar setinde yaşadığı zor anları ilk kez anlattı

Sezonun en sevilen yapımlarından biri olan Güller ve Günahlar'da Azra karakteriyle yer alan Aleyna Solaker, sette yaşadığı korku dolu anları anlattı. Dolapta kilitli kalma sahnesinin perde arkasını ilk kez açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aleyna Solaker Güller ve Günahlar setinde yaşadığı zor anları ilk kez anlattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 11:02

Başrolünde ve 'in başrolünde yer aldığı Güller ve Günahlar dizisinde rol alan Aleyna Solaker, gereği dolabın içinde kilitli kalması gerektiği anları anlatırken ne hissettiğini açıkladı.

ALEYNA SOLAKER, SETTE YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Çekim ekibinin güvenlik önlemlerini almasına rağmen, saniyelerin bile çok uzun geçtiğini ifade eden Solaker, "Kapılar hemen açıldı çünkü gerçekten saniyelerle bile durmak çok zor. Sette böyle sahneler yaşamak olarak sizi hem fiziksel hem de duygusal etkiliyor. Fakat dolaptan çıktıktan sonra Azra olarak değil Aleyna olduğum için geçiyor." dedi.

Aleyna Solaker Güller ve Günahlar setinde yaşadığı zor anları ilk kez anlattı

Genç oyuncunun samimi açıklamaları, dizi severlerin merak ettiği perde arkası detaylarını gözler önüne sererken, setteki zorlukların bir oyuncu için nasıl bir deneyim olduğunu da ortaya koydu. Aleyna Solaker, hem yeteneği hem de bu tür sahnelere yaklaşımıyla genç oyunculara da ilham veriyor.

Aleyna Solaker Güller ve Günahlar setinde yaşadığı zor anları ilk kez anlattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün ölümünde yeni tanık! "İtildiği anlar kameramda"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yunus Günçe'nin korku dolu anları! "Çok ciddi bir şey atlattık"

Sıkça Sorulan Sorular

Aleyna Solaker kaç yaşında?
22 Aralık 1996 doğumlu Aleyna Solaker, ilk olarak Kırgın Çiçekler dizisiyle popüler oldu. 2020'de İki Gözüm Ahmet filmi ile sinemaya adım attı.
ETİKETLER
#oyuncu
#murat yıldırım
#sahne
#Cemre Baysel
#Aleyna Solaker
#Güller Ve Günahlar
#Set Gerçekleri
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.