Taksi ile çarpıştı metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada

Antalya'da dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Ahmet E. (46) idaresindeki ticari taksi sola dönüş yapacağı sırada karşı yönden gelen Zekeriya K.'nın (19) kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasındaki ismi öğrenilemeyen genç yola savruldu. Motosiklet ise sürüklenerek park halindeki aracın altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan motosikletteki iki genci, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sola dönüş yapan ticari taksiyle motosikletin çarpışma anı ve gençlerden birinin metrelerce havaya fırlayıp yere düşmesi yer aldı.