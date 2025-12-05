Menü Kapat
Çin’de direksiyonda mekanik bağlantı şartı kalkıyor

Aralık 05, 2025 11:04
1
steer by wire

Çin, yıllardır araçlarda zorunlu tuttuğu direksiyon ile tekerlekler arasındaki mekanik bağlantı şartını kaldırma kararı aldı.

Çin, araçlarda zorunlu tuttuğu direksiyon ile tekerlekler arasındaki mekanik bağlantı şartını kaldırdı. Böylece tamamen elektronik steer-by-wire sistemleri artık ülkede yasal bir seçenek hâline geliyor. 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek yeni ulusal standart, sadece bu teknolojiyi serbest bırakmakla kalmıyor; elektronik ve elektrik destekli direksiyon sistemleri için oldukça sıkı güvenlik kuralları da getiriyor.

2

GENİŞ KATILIMLI HAZIRLIK SÜRECİ

Standartların hazırlanması da en az kararın kendisi kadar dikkat çekici. Nio, BAIC, Xpeng, BYD, Geely, Xiaomi ve Huawei gibi Çinli üreticilerin yanı sıra Toyota’nın Çin’deki akıllı elektrikli araç birimi ile Mercedes-Benz China da çalışmalara katkı sundu.

Bu kadar geniş bir ekibin bir araya gelmiş olması, düzenlemenin hem yerli hem de yabancı markaların farklı direksiyon mimarileriyle ürettikleri modelleri kapsayacak kadar esnek ve kapsamlı tasarlandığını gösteriyor.

3

PİYASADA ÖRNEKLERİ VARDI, AMA ARTIK RESMİ ÇERÇEVE TAMAM

Steer-by-wire aslında yeni bir teknoloji değil. Infiniti Q50, IM L6, Nio ET9 ve Tesla Cybertruck gibi modeller bu sistemden faydalanıyor. Yine de aralarında önemli farklar var. Örneğin Infiniti Q50’de mekanik bir yedek bağlantı hâlâ bulunuyor. Çin’de seri üretimde kullanılan ilk tam elektronik direksiyon ise Nio ET9’da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Çin'in aldığı bu karar, zaten sahada hızla gelişen teknolojik tabloyla tamamen örtüşüyor.

4

GÜVENLİK KURALLARI SERTLEŞİYOR

Yeni düzenlemenin en kritik kısmı güvenlik. Standartlar, işlevsel güvenlik tarafında UN R79’un güncellenmiş versiyonlarıyla uyumlu hale getirilmiş. Ayrıca elektronik direksiyon sistemlerinin ISO 26262’ye göre tasarlanması artık zorunlu.

5

Güç kaynağı, kontrol sinyallerinin iletimi veya enerji yönetimi gibi kritik noktalarda ortaya çıkabilecek olası arızaların nasıl ele alınacağı detaylı şekilde tarif edilmiş durumda. Akü yaşlanması ya da performans kaybı için gerçek zamanlı izleme ve uyarı mekanizmalarının zorunlu hâle gelmesi de dikkat çekiyor. Çin, doğrusu, bu alanda oldukça sıkı bir çerçeve çiziyor.

6

STEER-BY-WİRE NELER SUNUYOR

Direksiyon hareketlerinin tamamen elektronik sinyallerle iletilmesi; hem titreşimi hem de kabin içi gürültüyü azaltıyor. Ayrıca direksiyonun tepkileri yazılımla istenen şekilde ayarlanabiliyor ve iç mekân tasarımında geliştiricilere daha özgür bir alan açılıyor.

