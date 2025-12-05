Çin’de direksiyonda mekanik bağlantı şartı kalkıyor

GENİŞ KATILIMLI HAZIRLIK SÜRECİ

Standartların hazırlanması da en az kararın kendisi kadar dikkat çekici. Nio, BAIC, Xpeng, BYD, Geely, Xiaomi ve Huawei gibi Çinli üreticilerin yanı sıra Toyota’nın Çin’deki akıllı elektrikli araç birimi ile Mercedes-Benz China da çalışmalara katkı sundu.

Bu kadar geniş bir ekibin bir araya gelmiş olması, düzenlemenin hem yerli hem de yabancı markaların farklı direksiyon mimarileriyle ürettikleri modelleri kapsayacak kadar esnek ve kapsamlı tasarlandığını gösteriyor.