TGRT Haber
Canlı Yayın
13°
Ekonomi
Editor
 Ümit Buget

Bakırda tarihi zirve: Fiyatlar 11.580 doları aştı

Citi'nin iyimser raporu sonrası bakır yeniden rekor kırdı. Piyasada gelecek yıl için arz açığı beklentisi güçleniyor.

Bakırda tarihi zirve: Fiyatlar 11.580 doları aştı
Bakır fiyatları, Citi’nin Cuma günü yayımladığı ve oldukça iddialı beklentiler içeren raporunun ardından yeni bir rekora daha imza attı. Raporda, metalin ikinci çeyrekte ortalama 13.000 dolar seviyesine çıkabileceği öngörülüyordu. Bu tahmin, piyasada zaten yüksek olan iyimserliği biraz daha körükledi doğrusu.

FİYATLAR YENİ ZİRVEYİ TEST ETTİ

Raporun etkisi uzun sürmedi; bakır fiyatı hızlı şekilde yukarı yönlü tepki verdi. Gün içinde %1,2 yükselişle 11.580 doların üzerine tırmanan bakır, böylece tarihi zirvesini bir kez daha yenilemiş oldu. Yatırımcılar, son haftalarda görülen güçlü ve sıkılaşan koşullar nedeniyle zaten tetikteydi; Citi’nin değerlendirmesi adeta fitili ateşledi desek yeridir.

GELECEK YIL İÇİN ARZ AÇIĞI UYARISI

Piyasalarda asıl dikkat çeken nokta ise gelecek yıl için dillendirilen arz açığı riski. Uzmanlara göre, üretimdeki aksaklıklar ve talepte süren canlılık birleşince bakır piyasasında denge kolay kolay sağlanamayabilir. Bu da fiyatların yukarı yönlü baskı altında kalmaya devam edeceği anlamına geliyor en azından şimdilik tablo böyle görünüyor.

#talep
#Bakır Fiyatları
#Citi Raporu
#Metal Piyasaları
#Arz Açığı
#Yükselen Fiyatlar
#Ekonomi
