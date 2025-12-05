2025’in mobil reklamcılık karnesi: Zirvede tablo değişmedi, rekabet kızıştı

Mobil reklamcılıkta artık kimsenin koltuğu garanti değil. Sektörün en çok takip edilen performans ölçümlerinden biri haline gelen AppsFlyer Performans Endeksi, onuncu yılında da tabloyu netleştirdi.

Bu yılki rapor, 39 binden fazla uygulama, 16,2 milyar yükleme ve 9,6 milyar yeniden pazarlama dönüşümü üzerinden hazırlandı; yani ortaya çıkan sonuç gerçekten mobil dünyanın nabzını tutuyor.

APPLE ADS VE GOOGLE ADS HÂLÂ TEPEDE

Raporun ilk dikkat çeken sonucu şu: Üst segmentteki büyük oyuncular hâlâ kontrolü elinde tutuyor.

iOS tarafında Apple Ads, hem oyun hem de oyun dışı uygulamalarda kendi bölgesini korumayı başardı. Buna karşın AppLovin’in özellikle Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da atağa kalkması, aradaki farkın iyice kapanmasına yol açtı.

Android’de tablo çok benzer. Google Ads liderliğini rahat şekilde sürdürürken, Mintegral ve adjoe gibi platformlar bu yıl adeta ivme yakalayarak üst sıralara doğru güçlü bir tırmanış gösterdi.

Bu arada Meta Ads ve TikTok for Business da kendi segmentlerinde sessiz sedasız büyük kazanımlar elde etmiş durumda.

REKLAM BÜTÇELERİ ÜST SIRALARDA YOĞUNLAŞIYOR

Sektörde ilginç bir kayma var: Harcamalar giderek tepedeki oyuncuların etrafında toplanıyor.

AppsFlyer’ın verilerine göre:

En büyük ilk 5 medya kaynağının %60’ı yıl bazında bütçesini artırdı. 6–10. sıradaki platformlarda bu oran %80’e çıktı. Ama 11–20. sıralar için aynı başarı söz konusu değil; yalnızca %30’u bütçe artışına gidebildi. Rekabet büyüyor ama pastanın büyük dilimi hâlâ en güçlü oyuncuların elinde.

ÖNE ÇIKAN SONUÇLAR: KİM NEREDE ÖNE GEÇTİ?

iOS oyunlar: Apple Ads dünya liderliğini korudu. AppLovin ise özellikle Batı pazarlarında atak yaparak bazı bölgelerde zirveye oturdu.

ANDROİD OYUNLAR

Google Ads yine birinci sırada. AppLovin, Mintegral ve adjoe gibi oyuncular güçlü kazanımlar elde ederek rekabete renk kattı.

İOS OYUN DIŞI UYGULAMALAR

Apple Ads burada da üstünlüğünü sürdürdü. Onu Meta Ads, TikTok for Business, Google Ads ve Snapchat takip etti.

ANDROİD OYUN DIŞI UYGULAMALAR

Google Ads ilk sırayı aldı. Meta Ads ikinci olurken TikTok for Business üçüncü sıraya yerleşti. Google Marketing Platform ve Snapchat ise kalite metriklerinde önemli yükselişler kaydederek listeye güçlü bir giriş yaptı.