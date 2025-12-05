Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınananlar kim belli oldu mu? İçerisinde yöneticiler de bulunuyor

Futbolda bahis soruşturması kısa sürede Türkiye'nin gündemine yerleşmişti. Bugün ise yeni bir operasyon düzenlendi.

FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINANLAR KİM BELLİ OLDU MU?

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 24 Ekim'de kurumun Riva'daki binasında düzenlediği basın toplantısında, 371 hakemin bahis hesabının bulunduğu, 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamıştı. Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonrasında yeni isimler eklendi. Şu an için gözaltına alınan isimler belli olmazken birkaç saat içerisinde duyurulması bekleniyor.