13°
SON DAKİKA!
Aktüel
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

YDS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM tarafından açıklama bekleniyor

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YDS sınavı sonuçları bugün açıklanacak. Adaylar tarafından YDS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Adayların gözleri ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi.

YDS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM tarafından açıklama bekleniyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı () sonuçları gündem oldu.

Adaylar tarafından YDS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak sorularının cevapları merak edilmeye başlandı.

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YDS sınavının sonuçları bugün (5 Aralık 2025 Cuma) açıklanacak. Ancak henüz sonuçlar ÖSYM tarafından erişime açılmadı. İlerleyen saatlerde sonuçların ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.

Adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

YDS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YDS sınavının sonuçlarının bugün 10.00-14.00 saatleri arasında erişime açıklamsı bekleniyor. ÖSYM genel olarak sınav sonuçlarını bu saatler arasında duyuruyor.

YDS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre YDS sonuçları sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli oluyor. 5 yılın sonunda ise adayların seviyeleri düşürülüyor.

ETİKETLER
#ösym
#sınav sonuçları
#yds
#Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı
#Yds Sonuçları
#Aİs
#Aktüel
