Hava Durumu
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Kripto varlık platformu Paribu'dan 240 milyon dolarlık satın alma

Paribu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde faaliyet gösteren kripto varlık işlem platformu CoinMENA’yı 240 milyon dolara varan bir değerlemeyle satın aldığını duyurdu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 09:34

Paribu, varlık işlem platformu CoinMENA'yı 240 milyon dolara çıkabilecek bir anlaşmayla satın aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, blokzincir tabanlı ürün ve hizmetler geliştiren Paribu, Türkiye'de kripto varlık ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla yeni bir anlaşmaya imza attı.

Paribu, bu kapsamda Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde faaliyet gösteren CoinMENA'yı 240 milyon dolara çıkabilecek bir bedelle satın aldı.

Bahreyn'de 2020'de Talal Tabbaa ve Dina Sam'an tarafından kurulan CoinMENA, "CoinMENA BSC" ünvanlı şirketiyle lisanslı kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak hizmet veriyor.

Dubai'de konumlanan CoinMENA FZE ise Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA) tarafından verilen sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) lisansıyla faaliyet gösteriyor.

Aralarında BECO, Arab Bank Switzerland, Circle ve Bunat Ventures gibi fonların da olduğu yatırımcılardan 20 milyon dolara yakın yatırım alan CoinMENA'nın, 45'ten fazla ülkede 1,5 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor.

ABD dolarının yanı sıra Bahreyn dinarı, Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi, Suudi Arabistan riyali gibi 8 yerel para birimiyle işlem yapma olanağı sunan platformda, 50'den fazla kripto varlık yer alıyor.

CoinMENA, tezgah üstü (OTC) altyapısı gibi kurumsal hizmetleriyle de MENA bölgesinin önde gelen kripto varlık platformları arasında konumlanıyor.

STRATEJİK BİR SEÇİM

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paribu Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Yasin Oral, anlaşmanın Paribu'nun yanı sıra Türkiye ve MENA kripto varlık ve ekosistemi için de dönüm noktası niteliği taşıdığını belirtti.

Oral, "Paribu, CoinMENA anlaşmasıyla Türkiye birleşme ve satın alma tarihinin en büyük fintek satın almasına imza attı. Türkiye'nin kripto dikeyindeki ilk uluslararası anlaşmasına imza attığımız için gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

CoinMENA'nın, Paribu'nun bölgesel genişleme hedefleri için stratejik bir seçim olduğunu vurgulayan Oral, şunları kaydetti:

"Paribu'nun teknoloji altyapısını ve CoinMENA'nın bölgesel içgörülerini bir araya getiren bu anlaşma, MENA bölgesindeki milyonlarca kullanıcıya regüle, hızlı ve güvenli finansal hizmetlere erişim sunarak bölgenin dijital varlık ve finans ekosisteminde yeni bir standart oluşturacak."

Yasin Oral, söz konusu anlaşmayla kripto benimsemesinin yüksek olduğu pazarlar arasında yer alan MENA bölgesinde Paribu'nun lisanslı bir oyuncuya dönüştüğünü aktardı.

Platformları ve saklama kuruluşları için faaliyet izni başvurularını tamamladıklarını belirten Oral, şu ifadeleri kullandı:

"Paribu mühendisleri tarafından geliştirilen ColdShield teknolojimizle Türkiye'de ve dünyada dijital varlık saklamada yeni standartlar belirledik. Geniş yetkili aracı kurumumuz Paribu Yatırım Menkul Değerler AŞ için kuruluş izni aldık. Düzenleyici çerçevelerin netleşmesiyle küresel bir trende dönüşen kripto sektörü konsolidasyonunu MENA'ya taşıyoruz. Paribu'nun yolculuğunda yeni bir dönem başlıyor."

'KAPSAMLI BİR FİNANSAL EKOSİSTEM GELİŞTİRMEYE HAZIRLANIYORUZ'

CoinMENA Kurucu Ortağı Talal Tabbaa da söz konusu satın almanın "CoinMENA tarihindeki en önemli dönüm noktası niteliği" taşıdığına işaret ederek, "Anlaşma, bugüne kadar ortaya koyduğumuz yapının gücünü teyit ediyor. Birlikte, bölgede finans alanında erişim ve inovasyona yeni standartlar kazandıracağız." değerlendirmesini yaptı.

CoinMENA Kurucu Ortağı Dina Sam'an da MENA kripto varlık pazarının büyümeye ve olgunlaşmaya devam ettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Paribu ile güçlerimizi birleştirmek, bu ivmeyi daha da hızlandırmamıza yardımcı olacak. CoinMENA'nın bölgesel uzmanlığını, Paribu'nun teknolojik yetkinliğiyle bir araya getirerek, Türkiye ve MENA bölgesindeki kullanıcıları güçlendirecek kapsamlı bir finansal ürün ekosistemi geliştirmeye hazırlanıyoruz."

TGRT Haber
