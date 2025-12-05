Menü Kapat
13°
Eğitim
Avatar
Editor
 | Safa Keser

İhlas Koleji öğrencilerinden karatede çifte şampiyonluk

Elit Yıldızlar Karate Ligi birinci etabında İhlas Koleji öğrencileri başarıya imza attı. İhlas Koleji 7. sınıf öğrencilerinden Osman Tuğra Kula, yıldızlar 60 kilo erkekler kategorisinde rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. Aynı organizasyonda 7. sınıf öğrencilerinden Büşra Alkan, yıldızlar 63 kilo kızlar kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

İhlas Koleji öğrencilerinden karatede çifte şampiyonluk
Müsabakaların ardından konuşan sporcular, aldıkları sonuçtan duydukları memnuniyeti dile getirerek, İhlas Kolejini en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

İhlas Koleji öğrencilerinden karatede çifte şampiyonluk

Öğrencilerin antrenörleri ve İhlas Koleji Beden Eğitimi öğretmenleri, sporcuların disiplinli hazırlık sürecini ve mücadele azmini vurgulayarak hedeflerinin Türkiye dereceleri olduğunu belirtti.

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur da iki öğrencinin elde ettiği başarıdan duyduğu gururu şu sözlerle paylaştı:

İhlas Koleji öğrencilerinden karatede çifte şampiyonluk

"Genç sporcularımızın gösterdiği performans, hem sportif hem de kişisel gelişim adına bizler için çok kıymetli. Karate, çocuklara öz güven, ve karakter kazandıran bir branş. Okullarımızda çeşitli dallarında yetişen öğrencilerimizi desteklemeye, hem sportif hem de akademik anlamda yanlarında olmaya devam edeceğiz."

