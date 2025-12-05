İhlas Koleji öğrencilerinden karatede çifte şampiyonluk

Müsabakaların ardından konuşan sporcular, aldıkları sonuçtan duydukları memnuniyeti dile getirerek, İhlas Kolejini en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.



Öğrencilerin antrenörleri ve İhlas Koleji Beden Eğitimi öğretmenleri, sporcuların disiplinli hazırlık sürecini ve mücadele azmini vurgulayarak hedeflerinin Türkiye dereceleri olduğunu belirtti.



İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur da iki öğrencinin elde ettiği başarıdan duyduğu gururu şu sözlerle paylaştı:



"Genç sporcularımızın gösterdiği performans, hem sportif hem de kişisel gelişim adına bizler için çok kıymetli. Karate, çocuklara öz güven, disiplin ve karakter kazandıran bir branş. Okullarımızda çeşitli spor dallarında yetişen öğrencilerimizi desteklemeye, hem sportif hem de akademik anlamda yanlarında olmaya devam edeceğiz."