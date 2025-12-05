Beren Saat büyük şok yaşadı! Filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Son olarak ekranda Muhteşem Yüzyıl Kösem rolüyle yer alan Beren Saat bir süredir sadece film ve dijital projelerde yer alıyor. Son olarak Gizli Profil projesinde yer alan Beren Saat filmin vizyon tarihinin kaldırılmasıyla büyük şok yaşadı.

BEREN SAAT'İN FİLMİ VİZYONA GİRMEDEN KALDIRILDI

Beren Saat'in başrolünde yer aldığı “Gizli Profil” filminin 19 Aralık’ta gösterime girmesi planlanıyordu. Ancak Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, vizyon takviminden aniden çıkarıldı.

Beren Saat, Gamze Karaduman, Furkan Andıç ve Yiğit Özşener’i bir araya getiren, film aslında dijital proje için çekilmişti. Daha sonra oyuncu kadrosu ve hikayesinin sinemada da karşılık bulacağı düşünülerek 19 Aralık’ta vizyona çıkarılması kararlaştırılmıştı.

GİZLİ PROFİL FİLMİ NEDEN KALDIRILDI?

Film, beklenmedik bir şekilde vizyon listesinde yer almadı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre yapımın gösterimden çekilme nedeni olarak “yeterli hazırlığın tamamlanamaması” gösterildi. Yeni bir vizyon tarihi ise açıklanmadı.