13°
Beren Saat büyük şok yaşadı! Filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Uzun bir aranın ardından Gizli Profil filmi için kamera karşısına geçen Beren Saat büyük bir şok yaşadı. 19 Aralık'ta gösterime girmesi beklenen proje vizyon takviminden çıkarıldı.

Beren Saat büyük şok yaşadı! Filmi vizyona girmeden kaldırıldı
05.12.2025
05.12.2025
saat ikonu 09:16

Son olarak ekranda Muhteşem Yüzyıl Kösem rolüyle yer alan bir süredir sadece film ve dijital projelerde yer alıyor. Son olarak Gizli Profil projesinde yer alan Beren Saat filmin vizyon tarihinin kaldırılmasıyla büyük şok yaşadı.

BEREN SAAT'İN FİLMİ VİZYONA GİRMEDEN KALDIRILDI

Beren Saat'in başrolünde yer aldığı “Gizli Profil” filminin 19 Aralık’ta gösterime girmesi planlanıyordu. Ancak Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, vizyon takviminden aniden çıkarıldı.

Beren Saat büyük şok yaşadı! Filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Beren Saat, Gamze Karaduman, Furkan Andıç ve Yiğit Özşener’i bir araya getiren, film aslında dijital proje için çekilmişti. Daha sonra oyuncu kadrosu ve hikayesinin sinemada da karşılık bulacağı düşünülerek 19 Aralık’ta vizyona çıkarılması kararlaştırılmıştı.

Beren Saat büyük şok yaşadı! Filmi vizyona girmeden kaldırıldı

GİZLİ PROFİL FİLMİ NEDEN KALDIRILDI?

Film, beklenmedik bir şekilde vizyon listesinde yer almadı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre yapımın gösterimden çekilme nedeni olarak “yeterli hazırlığın tamamlanamaması” gösterildi. Yeni bir vizyon tarihi ise açıklanmadı.

Beren Saat büyük şok yaşadı! Filmi vizyona girmeden kaldırıldı
#beren saat
#Gizli Profil
#Film Vizyonu
#Caner Alper
#Mehmet Binay
#Gamze Karaduman
#Furkan Andıç
#Medya
