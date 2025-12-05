Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Yargıtay'dan borçluları ilgilendiren emsal karar! Kanuna aykırı bulundu

Adana'da borçlu tarafından açılan davada Yargıtay dikkat çeken bir karar imza attı. Verilen kararda, alacaklısı tarafından düzenlenen eksik senedi ve mahkeme kararına dayanmayan haczi kanuna aykırı bulundu.

Yargıtay'dan borçluları ilgilendiren emsal karar! Kanuna aykırı bulundu
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 08:50
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 09:03

Karara konu süreç, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Dairesine bir borçlu tarafından açılan dava ile başladı. İlk derece mahkemesi borçlunun talebini reddetti. Borçlu bu kararı istinafa taşıdı ancak istinaf dilekçesini süresinde gerekçelendirmediği gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesi, başvuruyu yalnızca "kamu düzeni" yönünden inceledi ve herhangi bir aykırılık görmeyerek reddetti.

Yargıtay'dan borçluları ilgilendiren emsal karar! Kanuna aykırı bulundu

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Daha sonra 'a taşınan davada, eksik senedin ve mahkeme kararına dayanmayan haczin geçerlilik vasfı taşımadığına hükmedilerek, borçlu haklı bulundu. Yargıtay, borçlunun temyiz itirazlarını "kamu düzeni" gerekçesiyle kabul ederek Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozdu. 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu'nun 688/6. maddesine göre senetlerde düzenleme yerinin bulunması zorunlu olduğumun belirtildiğine değindi. Kararda, İcra İflas Kanunu 170/a-2 gereğince mahkemenin bu hususu resen incelemek zorunda olduğunun altı çizildi.

Yargıtay'dan borçluları ilgilendiren emsal karar! Kanuna aykırı bulundu
