Gökhan Türkmen'e Afyonkarahisar'da büyük şok! Eşine küfürler yağdı, soluğu karakolda aldı

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz aylarda açılan Gökhan Türkmen'in konserinde yaşanan skandallarla gündeme geldi. İşletmenin sahibi Hüseyin B.'nin çıkan tartışmada ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'in eşi ve aynı zamanda menajeri olan Sinem Türkmen'e hakaret ve küfür ettiği, Türkmen'in de bunun üzerine yaşananları görgü tanıklarıyla birlikte tutanak altına aldığı belirtildi.

GÖKHAN TÜRKMEN KONSERİNDE ORTALIK KARIŞTI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökhan Türkmen, Afyonkarahisar'da konserini izlemeye gelen hayranlarından özrü diledi. Konser mekanının çok kötü olduğunu belirten Gökhan Türkmen daha sonra ise hayranlarından gelen mesajları yayınladı.

GÖKHAN TÜRKMEN'İN EŞİNE KÜFÜRLER YAĞDIRDILAR

Yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkmen, "Bugün birbirinden değerli sevenlerimizi böyle saçma ve kötü işletilen bir yerde (üstelik yeni olmasına rağmen) ağırladığım için çok üzgünüm. Hakkınızı helal edin. Gerçekleşen sıkıntılar bizde kalsın, bir daha sizinle beraber bu mekanda olamayacağımızı üzüntü ile söylemek zorundayım. Teşekkür ederim, her bir gelen ve eşlik eden güzel seyircim için. Burada sahneye çıkma ihtimali olan sanatçı arkadaşlarım için bir uyarı olsun isterim" dedi.

Türkmen, açıklamasına işletmeyi eklemeyi ihmal etmedi. Öte yandan, konsere katılan seyirciler kendilerinden alınan ancak daha sonra iade edilmeyen paralarını istedikleri için sıkıntı çıktığını ve Türkmen'in eşine küfür edilmesine tepki gösterdiklerini dile getirdiler.