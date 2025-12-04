Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Gökhan Türkmen'e Afyonkarahisar'da büyük şok! Eşine küfürler yağdı, soluğu karakolda aldı

Afyonkarahisar'da bir eğlence merkezinde Gökhan Türkmen'in konseri sonrası ortalık karıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisini dinlemeye gelenlerden özür dileyen Türkmen, "Bugün birbirinden değerli sevenlerimizi böyle saçma ve kötü işletilen bir yerde ağırladığım için çok üzgünüm. Hakkınızı helal edin" dedi.

Gökhan Türkmen'e Afyonkarahisar'da büyük şok! Eşine küfürler yağdı, soluğu karakolda aldı
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 15:09
|
04.12.2025
04.12.2025
saat ikonu 15:09

'da geçtiğimiz aylarda açılan Gökhan Türkmen'in konserinde yaşanan skandallarla gündeme geldi. İşletmenin sahibi Hüseyin B.'nin çıkan tartışmada ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'in eşi ve aynı zamanda menajeri olan Sinem Türkmen'e ve ettiği, Türkmen'in de bunun üzerine yaşananları görgü tanıklarıyla birlikte tutanak altına aldığı belirtildi.

GÖKHAN TÜRKMEN KONSERİNDE ORTALIK KARIŞTI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökhan Türkmen, Afyonkarahisar'da konserini izlemeye gelen hayranlarından özrü diledi. mekanının çok kötü olduğunu belirten Gökhan Türkmen daha sonra ise hayranlarından gelen mesajları yayınladı.

Gökhan Türkmen'e Afyonkarahisar'da büyük şok! Eşine küfürler yağdı, soluğu karakolda aldı

GÖKHAN TÜRKMEN'İN EŞİNE KÜFÜRLER YAĞDIRDILAR

Yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkmen, "Bugün birbirinden değerli sevenlerimizi böyle saçma ve kötü işletilen bir yerde (üstelik yeni olmasına rağmen) ağırladığım için çok üzgünüm. Hakkınızı helal edin. Gerçekleşen sıkıntılar bizde kalsın, bir daha sizinle beraber bu mekanda olamayacağımızı üzüntü ile söylemek zorundayım. Teşekkür ederim, her bir gelen ve eşlik eden güzel seyircim için. Burada sahneye çıkma ihtimali olan sanatçı arkadaşlarım için bir uyarı olsun isterim" dedi.

Gökhan Türkmen'e Afyonkarahisar'da büyük şok! Eşine küfürler yağdı, soluğu karakolda aldı

Türkmen, açıklamasına işletmeyi eklemeyi ihmal etmedi. Öte yandan, konsere katılan seyirciler kendilerinden alınan ancak daha sonra iade edilmeyen paralarını istedikleri için sıkıntı çıktığını ve Türkmen'in eşine küfür edilmesine tepki gösterdiklerini dile getirdiler.

