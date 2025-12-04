Adliye vurgununda yeni gelişme! Erdal Timurtaş'ın annesi konuştu: "Oğlumu maşa olarak kullandılar"

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı yaşandı. Zimmet memuru, emanet bürosundaki kasalarda bulunan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş ile İngiltere'ye kaçtı.

Kaçtıktan sonra da arkadaşlarına "Malları sattım, Allah çarşınızı pazar etsin" diye mesaj attı. Olayla ilgili soruşturma tüm titizliğiyle devam ederken firari adliye memuru Erdal Timurtaş'ın annesi Türkan Timurtaş, İhlas Haber Ajansı'na konuştu.

"OĞLUMU MAŞA OLARAK KULLANDILAR"

Oğlunun kendilerine İngiltere'ye tatile gittiğini söylediğini belirten anne Timurtaş, "Davranışlarında bir tedirginlik vardı. Oğlumu maşa olarak kullandılar" ifadelerini kullandı.