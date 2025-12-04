Menü Kapat
14°
Konya'da çiftçiyi 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde katlettiler!

Konya'da 7 yaşındaki oğlu ile tarladan evine üç tekerlekli bisikleti ile dönen 38 yaşındaki Mahmut Vurulmaz, husumetlileri tarafından önce kaza yaptırıldı, sonra darba uğrayıp katledildi. Küçük çocuğun gözleri önünden gerçekleştirilen vahşetin zanlıları ise jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Konya'da çiftçiyi 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde katlettiler!
04.12.2025
saat ikonu 13:08
04.12.2025
saat ikonu 13:08

'da Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde yaşanan olay kan dondurdu! İddiaya göre, 7 yaşındaki oğlu ile birlikte üç tekerlekli elektrikli bisikletle tarladan evlerine dönmekte olan 38 yaşındaki Mahmut Vurulmaz, kendilerini takip eden husumetlilerinin aracıyla çarpıştı.

Konya'da çiftçiyi 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde katlettiler!

ÇİFTÇİYİ OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE VURDULAR

Devrilen elektrikli bisikletten savrularak yaralanan Mahmut Vurulmaz, daha sonra kazaya karıştığı kişilerin saldırısına uğradı. Darp edilen Vurulmaz, kendisine saldıran şahıslardan birisi tarafından tabancayla vurarak ağır yaralandı. Hüyük Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut Vurulmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya'da çiftçiyi 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde katlettiler!

ZANLILAR KISKIVRAK YAKALANDI

olayının ardından çalışma başlatan Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmut Vurulmaz’ı silahla vurarak olay yerinden kaçan 3 zanlıyı kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan cinayet zanlılarının Vurulmaz’ın yakınları olduğu ve uzun süredir aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'da çiftçiyi 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde katlettiler!
