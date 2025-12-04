Sallai Samsunspor maçında oynayacak mı, cezalı mı? GS maçı yarın oynanacak

Süper Lig'de yarın akşam oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ederken Galatasaray Samsunspor maçında cezalı olan oyuncular da merak edildi.

SALLAİ SAMSUNSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada forma giyemeyecek.

SALLAİ CEZALI MI?

GS MAÇINDA KİMLER EKSİK?

