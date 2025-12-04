Mahalleli tedirgin! Aç kalan kurtlar önlerine çıkan eşeği paramparça etti!

Konya'da merkeze inen kurt sürüsü sokakta dolaşan eşeği parçaladı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kadınhanı ilçesi Örnekköy Mahallesi sakinleri sokakta bir hayvanın parçalandığını fark etmesi üzerine güvenlik kameralarını inceledi. Ortaya çıkan görüntülerde parçalanan hayvanın bir eşek parçalayanların ise kurt sürüsü olduğu görüldü. Mahalle sakinleri, vatandaşları kurtların saldırılarına karşı dikkatli olmaları noktasında uyarıda bulundu.