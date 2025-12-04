Yemek borcu vardı şimdi can borcu da oldu! Arkadaşı sayesinde hayata döndü

Tokat'ta bir kafede oturan arkadaş ortamında Burak Korkmaz içtiği çayın solu borusuna kaçması üzerine nefes alışı aniden kesilmesi üzerine panik yaşadı. Arkadaşının nefes alamadığını fark eden Sercan Ay hemen müdahalede bulundu. Çevredeki vatandaşların panik yaşadığı sırada soğukkanlılıkla Ay, Heimlich manevrasıyla arkadaşının nefes yolunu açtı. Müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan Korkmaz, kısa sürede kendine geldi. O anları anlatan Burak Korkmaz, "Çay içerken bir anda nefes alamadım, gözüm karardı. Sercan olmasaydı belki de şu an hayatta olmayacaktım. Kendisine zaten yemek borcum vardı, şimdi bir de can borcum oldu. 120 kiloyum, kucağına aldığı gibi beni kurtardı, çok teşekkür ederim" dedi.