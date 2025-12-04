Menü Kapat
14°
Spor
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu

Antalyaspor'un ardından bir süredir herhangi bir takımda görev almayan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor.

Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 11:01

Trendyol 'de 15. hafta heyecanı yaklaşırken, 'da Şota Arveladze ile yol ayrımının yakın olduğu öğrenildi. Bu sezon çıktığı 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Kasımpaşa'da yeni isimler konuşulmaya başlandı bile.

Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu

EMRE BELÖZOĞLU KASIMPAŞA'YA GELİYOR

Kasımpaşa'da Gürcü çalıştırıcı sonrası göreve getirilecek isim ise gündeme oturdu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, teknik direktör ile el sıkıştı. İstanbul ekibinin Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu

BELÖZOĞLU'NUN ANTALYASPOR PERFORMANSI

Emre Belözoğlu’nun teknik direktörlüğündeki performansı şöyle:

Toplam maç: 28

Galibiyet: 9

Beraberlik: 6

Mağlubiyet: 13

