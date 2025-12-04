Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yaklaşırken, Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze ile yol ayrımının yakın olduğu öğrenildi. Bu sezon çıktığı 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Kasımpaşa'da yeni isimler konuşulmaya başlandı bile.

EMRE BELÖZOĞLU KASIMPAŞA'YA GELİYOR

Kasımpaşa'da Gürcü çalıştırıcı sonrası göreve getirilecek isim ise gündeme oturdu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, teknik direktör Emre Belözoğlu ile el sıkıştı. İstanbul ekibinin Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı kaydedildi.

BELÖZOĞLU'NUN ANTALYASPOR PERFORMANSI

Emre Belözoğlu’nun Antalyaspor teknik direktörlüğündeki performansı şöyle:

Toplam maç: 28

Galibiyet: 9

Beraberlik: 6

Mağlubiyet: 13