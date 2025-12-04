Instagram çöktü mü, sorun mu var? 4 Aralık Instagram erişim sorunu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram'da bugün (4 Aralık 2025 Perşembe) bazı erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar oturum açmada ve akış yenilemede sorun yaşadığını belirtiyor.

Yaşanan sorunların ardından ise Instagram çöktü mü, sorun mu var sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ 4 ARALIK?

Platformların hatalarını raporlayan Downdetector'a göre Instagram'da sorun yaşayan kullanıcıların yüzde 80'i oturum açma konusunda problemler yaşıyor. Diğer kullanıcıların ise akış yenileme ve sunucu bağlantı taraflarında problemler yaşadığı belirtiliyor.

Yaşanan sorunun sadece belirli sayıda kullanıcıyı etkilediği raporlarda görülüyor. Downdetector tarafından paylaşılan 24 saatlik Instagram hata raporu ise şöyle:

INSTAGRAM SORUN MU VAR 4 ARALIK?

Instagram'da bugün saat 09.36'dan beri bazı kullanıcılar akış yenileme, hesaplarına girişte bağlantı hatası gibi problemlerle karşılaşıyor. Yaşanan sorunun teknik bir problemden kaynaklandığı, Instagram yetkililerinin kısa süre içerisinde sorunu çözeceği tahmin ediliyor.