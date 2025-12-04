Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Instagram çöktü mü, sorun mu var? 4 Aralık Instagram erişim sorunu

META'nın sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü erişim problemleri yaşanıyor. Platformda oturum açmada ve akış yenilemede sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar tarafından Instagram çöktü mü, sorun mu var soruları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Instagram çöktü mü, sorun mu var? 4 Aralık Instagram erişim sorunu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 10:52

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram'da bugün (4 Aralık 2025 Perşembe) bazı erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar oturum açmada ve akış yenilemede sorun yaşadığını belirtiyor.

Yaşanan sorunların ardından ise Instagram çöktü mü, sorun mu var sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Instagram çöktü mü, sorun mu var? 4 Aralık Instagram erişim sorunu

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ 4 ARALIK?

Platformların hatalarını raporlayan 'a göre Instagram'da sorun yaşayan kullanıcıların yüzde 80'i oturum açma konusunda problemler yaşıyor. Diğer kullanıcıların ise akış yenileme ve sunucu bağlantı taraflarında problemler yaşadığı belirtiliyor.

Yaşanan sorunun sadece belirli sayıda kullanıcıyı etkilediği raporlarda görülüyor. Downdetector tarafından paylaşılan 24 saatlik Instagram hata raporu ise şöyle:

Instagram çöktü mü, sorun mu var? 4 Aralık Instagram erişim sorunu

INSTAGRAM SORUN MU VAR 4 ARALIK?

Instagram'da bugün saat 09.36'dan beri bazı kullanıcılar akış yenileme, hesaplarına girişte bağlantı hatası gibi problemlerle karşılaşıyor. Yaşanan sorunun teknik bir problemden kaynaklandığı, Instagram yetkililerinin kısa süre içerisinde sorunu çözeceği tahmin ediliyor.

ETİKETLER
#downdetector
#Instagram Sorunları
#Instagram Çöktü
#Instagram Hata
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.