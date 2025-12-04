Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
14°
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Yurdun doğusu buz tuttu! Sıcaklıklar eksi 17'ye kadar düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günlerdir yapılan uyarıların ardından doğu illerinde hava sıcaklıkları düştükçe düştü, kar yağışı etkisin gösterdi. Ardahan ve Kars'ta sıcaklıklar eksi 17'ye kadar düştü. Her yer buzla kaplandı, vatandaşlar buz gibi havada yürümekte bile zorlandı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 10:34

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından doğu illerinde etkisini göstermeye başladı. Dondurucu havalar birçok ili esir alırken; ve 'ta her yer buzla kaplandı. Sıcaklıklar eksi 17'ye kadar düştü, vatandaşlar camları kazıyarak çözüm bulmaya çalıştı.

Yurdun doğusu buz tuttu! Sıcaklıklar eksi 17'ye kadar düştü

ARDAHAN BUZ TUTTU

Ardahan'da kar yağışının ardından etkisini artıran dondurucu , gece saatlerinde sıcaklığın eksi 17 dereceye kadar düşmesine neden oldu. Kent genelinde araç camları buzla kaplanırken, ağaçlar ve çatılarda kırağı oluştu. Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava dalgası, hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin eksi 17 dereceyi göstermesiyle birlikte özellikle sabah saatlerinde araç camlarının tamamen tuttuğu görüldü. Sürücüler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, bazı vatandaşlar camları kazıyarak çözüm bulmaya çalıştı.

Yurdun doğusu buz tuttu! Sıcaklıklar eksi 17'ye kadar düştü

KARS'TA SICAKLIKLAR EKSİ 13'Ü GÖRDÜ

Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava da etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü kentte soğuktan dereler donarken, çok sayıda aracın camları buz tuttu, bazı araçlar ise soğuktan donarak çalışmadı. Vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye, kilim ve halı örttü.
Kentte soğukların etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Sabah işe gitmek için uyandığımızda araçların camları buz tutuyor. Bunu önlemek için araçların camlarına battaniye, kilim seriyoruz. Kars eksi 13 dereceyi gördü. Kışımız başladı, bu saatten sonra soğuklar devam eder" dedi.
Kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Yurdun doğusu buz tuttu! Sıcaklıklar eksi 17'ye kadar düştü
TGRT Haber
