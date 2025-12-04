Yurdun doğusu buz tuttu! Sıcaklıklar eksi 17'ye kadar düştü

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından doğu illerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Dondurucu havalar birçok ili esir alırken; Ardahan ve Kars'ta her yer buzla kaplandı. Sıcaklıklar eksi 17'ye kadar düştü, vatandaşlar camları kazıyarak çözüm bulmaya çalıştı.



ARDAHAN BUZ TUTTU

Ardahan'da kar yağışının ardından etkisini artıran dondurucu soğuk hava, gece saatlerinde sıcaklığın eksi 17 dereceye kadar düşmesine neden oldu. Kent genelinde araç camları buzla kaplanırken, ağaçlar ve çatılarda kırağı oluştu. Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava dalgası, hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin eksi 17 dereceyi göstermesiyle birlikte özellikle sabah saatlerinde araç camlarının tamamen buz tuttuğu görüldü. Sürücüler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, bazı vatandaşlar camları kazıyarak çözüm bulmaya çalıştı.

KARS'TA SICAKLIKLAR EKSİ 13'Ü GÖRDÜ

Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava da etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü kentte soğuktan dereler donarken, çok sayıda aracın camları buz tuttu, bazı araçlar ise soğuktan donarak çalışmadı. Vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye, kilim ve halı örttü.

Kentte soğukların etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Sabah işe gitmek için uyandığımızda araçların camları buz tutuyor. Bunu önlemek için araçların camlarına battaniye, kilim seriyoruz. Kars eksi 13 dereceyi gördü. Kışımız başladı, bu saatten sonra soğuklar devam eder" dedi.

Kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

