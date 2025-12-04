Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Gümüş rallisi nereye kadar sürecek?

Aralık 04, 2025 10:14
1
Gümüş

Gümüş fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 100’ü aşarak tarihin en sert yükselişlerinden birini yaşıyor. Arz sıkışıklığı, Çin’de eriyen stoklar ve ETF alımlarındaki patlama piyasayı adeta kilitledi.

2

Gümüş piyasasında aylardır süren hareketlilik artık bir ralliye dönüştü. Yılbaşından bu yana yüzde 100’ün üzerinde değer kazanan gümüş, vadeli işlemlerde 60 dolar sınırını zorladı. Spot piyasada ise ons fiyatı 58,94 doları test ederek tüm zamanların zirvesine çıktı.

3

Bu hızlı yükselişin arkasında, yalnızca yatırımcıların artan iştahı yok. Fiziksel arzda yaşanan derinleşen sıkışıklık, Fed’in faiz indirimine yönelik beklentiler ve reel getirilerdeki düşüş gümüşü yılın “en güçlü oyuncularından” biri hâline getirmiş durumda.

4

ETF’LERDE TARİHİ GİRİŞ: BİR GÜNDE 200 TON

Yatırımcıların fiziksel gümüşe yönelimi dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bloomberg’in verilerine göre, gümüş destekli ETF’lerde yalnızca bir gün içinde 200 tonluk artış yaşandı. Toplam varlıklar 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

5

ABD faiz vadeli işlemlerinde gelecek hafta için faiz indirimi olasılığının yüzde 89’a yükselmesi de tabloyu besliyor. Piyasada adeta “gümüş almak için daha iyi bir an var mı?” havası hâkim.

6

LONDRA’DAKİ DARALMA PİYASAYI KİLİTLEDİ

Asıl kırılma ise Londra merkezli stoklarda yaşandı. Ekim ayında görülen sert daralma, piyasadaki “serbest dolaşımdaki” metal miktarını hızla eritti. Leasing programlarına bağlı olmayan, yani ipoteksiz kullanılabilir metal neredeyse bulunamaz hâle geldi.

7

Bu durum kiralama oranlarını yukarı çekerken, kısa pozisyon sahiplerini pozisyon kapatmaya mecbur bıraktı. Sektördeki yorumlar oldukça çarpıcı: "Fiyatı konuşmak ikinci planda kaldı, öncelik metalin kendisini bulmak oldu."

8

ÇİN’DE İKİNCİ ARZ ŞOKU

Arz tarafındaki sıkışıklığı derinleştiren diğer büyük etki Çin’den geldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki stokların on yılın en düşük seviyesine gerilemesi, hem fotovoltaik sektörünün güçlü tüketimini hem de Londra’daki açığı kapatmak için yapılan sevkiyatları yansıtıyor.

9

Özellikle güneş paneli üretiminde kullanılan gümüşe yönelik talep, arzın esnek olmaması nedeniyle fiyatlar üzerinde ciddi baskı kuruyor. Üstüne bir de gümüşün 2025’te ABD Kritik Mineraller Listesi’ne eklenmesi eklenince, metal üzerindeki stratejik ilgi daha da artmış durumda.

10

KISA VADEDE 60 DOLAR KESİN, PEKİ SONRASI?

Piyasalarda beklenti net: Arz hızlı toparlanmadığı sürece gümüşün 60 dolar seviyesini yeniden test etmesi “kaçınılmaz” görülüyor. Yatırım talebinin gücü ise rallinin bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor. Ancak uzmanlar tamamen coşkuya kapılmamak gerektiğini de söylüyor. Yoğun girişlerin ardından zaman zaman sert düzeltmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.