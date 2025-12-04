Gümüş rallisi nereye kadar sürecek?

ÇİN’DE İKİNCİ ARZ ŞOKU

Arz tarafındaki sıkışıklığı derinleştiren diğer büyük etki Çin’den geldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki stokların on yılın en düşük seviyesine gerilemesi, hem fotovoltaik sektörünün güçlü tüketimini hem de Londra’daki açığı kapatmak için yapılan sevkiyatları yansıtıyor.