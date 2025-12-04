Gümüş rallisi nereye kadar sürecek?

Kategoriler
Gümüş fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 100’ü aşarak tarihin en sert yükselişlerinden birini yaşıyor. Arz sıkışıklığı, Çin’de eriyen stoklar ve ETF alımlarındaki patlama piyasayı adeta kilitledi.
Gümüş piyasasında aylardır süren hareketlilik artık bir ralliye dönüştü. Yılbaşından bu yana yüzde 100’ün üzerinde değer kazanan gümüş, vadeli işlemlerde 60 dolar sınırını zorladı. Spot piyasada ise ons fiyatı 58,94 doları test ederek tüm zamanların zirvesine çıktı.
Bu hızlı yükselişin arkasında, yalnızca yatırımcıların artan iştahı yok. Fiziksel arzda yaşanan derinleşen sıkışıklık, Fed’in faiz indirimine yönelik beklentiler ve reel getirilerdeki düşüş gümüşü yılın “en güçlü oyuncularından” biri hâline getirmiş durumda.
Yatırımcıların fiziksel gümüşe yönelimi dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bloomberg’in verilerine göre, gümüş destekli ETF’lerde yalnızca bir gün içinde 200 tonluk artış yaşandı. Toplam varlıklar 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
ABD faiz vadeli işlemlerinde gelecek hafta için faiz indirimi olasılığının yüzde 89’a yükselmesi de tabloyu besliyor. Piyasada adeta “gümüş almak için daha iyi bir an var mı?” havası hâkim.
Asıl kırılma ise Londra merkezli stoklarda yaşandı. Ekim ayında görülen sert daralma, piyasadaki “serbest dolaşımdaki” metal miktarını hızla eritti. Leasing programlarına bağlı olmayan, yani ipoteksiz kullanılabilir metal neredeyse bulunamaz hâle geldi.
Bu durum kiralama oranlarını yukarı çekerken, kısa pozisyon sahiplerini pozisyon kapatmaya mecbur bıraktı. Sektördeki yorumlar oldukça çarpıcı: "Fiyatı konuşmak ikinci planda kaldı, öncelik metalin kendisini bulmak oldu."
Arz tarafındaki sıkışıklığı derinleştiren diğer büyük etki Çin’den geldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki stokların on yılın en düşük seviyesine gerilemesi, hem fotovoltaik sektörünün güçlü tüketimini hem de Londra’daki açığı kapatmak için yapılan sevkiyatları yansıtıyor.
Özellikle güneş paneli üretiminde kullanılan gümüşe yönelik talep, arzın esnek olmaması nedeniyle fiyatlar üzerinde ciddi baskı kuruyor. Üstüne bir de gümüşün 2025’te ABD Kritik Mineraller Listesi’ne eklenmesi eklenince, metal üzerindeki stratejik ilgi daha da artmış durumda.
Piyasalarda beklenti net: Arz hızlı toparlanmadığı sürece gümüşün 60 dolar seviyesini yeniden test etmesi “kaçınılmaz” görülüyor. Yatırım talebinin gücü ise rallinin bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor. Ancak uzmanlar tamamen coşkuya kapılmamak gerektiğini de söylüyor. Yoğun girişlerin ardından zaman zaman sert düzeltmeler yaşanabileceği belirtiliyor.