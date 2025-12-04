JPMorgan’dan Çin borsaları için dikkat çeken analiz

Kategoriler
JPMorgan, uzun süredir temkinli durduğu Çin borsalarıyla ilgili değerlendirmesini değiştirdi ve notunu “nötr”den “overweight” seviyesine yükseltti. Banka, 2026’ya kadar MSCI China endeksinde yaklaşık %19’luk bir yükseliş potansiyeli gördüğünü açıkladı.
Stratejistler, Çin hisselerinin yıllardır süren zayıf performansı nedeniyle yatırımcıların portföylerde hâlâ oldukça hafif pozisyon taşıdığını hatırlatıyor. Yani, iştahın geri dönmesi için alan var; hem de fazlasıyla.
JPMorgan’a göre 2025’in ilk çeyreğinde yaşanan hızlı yükselişi takip eden geri çekilme, tabloyu tamamen bozmuş değil. Aksine, bankanın değerlendirmesinde Çin piyasalarının hâlâ toparlanmanın erken aşamalarında olduğunun altı çiziliyor.
“Eğer bu iyileşme adım adım devam ederse,” diyor stratejistler, “sermaye akışının yeniden Çin varlıklarına yönelmesi hiç de şaşırtıcı olmaz.” Açıkçası, yıllardır süren baskılanmanın ardından böyle bir dönüş pek çok yatırımcı için beklenenden daha güçlü olabilir.
Banka, mevcut fiyat seviyelerinin hâlâ dikkat çekici şekilde cazip olduğuna dikkat çekiyor. Bu düşük değerlemeler, yatırımcıların “acaba zaman geldi mi?” sorusunu daha yüksek sesle sormasına neden olmuş durumda.