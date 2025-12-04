Menü Kapat
Okul değil adeta para basan bir fabrika! Yıllık ciroları dudak uçuklattı

Aralık 04, 2025 09:41
1
Yıllık ciroları dudak uçuklattı

Siirt'te Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, usta öğreticilerle birlikte takdir edilecek bir işe imza attı. Günlük yaklaşık 14 bin ekmek üretimi yapılan okulda, öğrenciler hem para kazanarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de okula yıllık 2 milyon lira TL kazandırıyor. 

2
Yıllık ciroları dudak uçuklattı

Siirt Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde farklı bölümlerde okuyan 300 öğrenci, okul bünyesinde 2022 yılında kurulan endüstriyel ekmek üretim tesisinde ekmek üretip birçok yere dağıtımını sağlıyor. 

3
Yıllık ciroları dudak uçuklattı

YILLIK 2 MİLYON CİRO

Öğrenciler burada kalfalık ve ustalık belgelerini alırken aynı zamanda para kazanarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Okul, öğrencileri meslek sahibi yapmanın yanı sıra yıllık yaklaşık 2 milyon lira ciro elde ediyor.

 

4
Yıllık ciroları dudak uçuklattı

"BÜTÜN ÖĞRENCİLERİMİZİN BURADAN FAYDALANMASINI İSTİYORUZ”

Siirt İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, lisede bulunan 14 bin kapasiteli üretim tesisinde üretilen ekmeklerin yurtlara ve belediyenin satış noktalarına gönderildiğini söyledi. Saz, “Öğrencilerimiz döner sermaye marifetiyle hem üretiyor hem de kazanıyorlar. Bu da bize mutluluk veriyor. Biz de bunu tümüyle destekliyoruz. İnşallah ilerleyen dönemlerde kapasite artırımına başlayacağız. Bütün öğrencilerimizin buradan faydalanmasını istiyoruz” dedi.

5
Yıllık ciroları dudak uçuklattı

"ASGARİ ÜCRETİN BRÜTÜ KADAR PARA KAZANABİLİYORLAR”

Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fevzi Yeşilkavak ise tesisin 2022 yılında faaliyete geçtiğini hatırlattı. Türkiye’de meslek liselerinde proje kapsamında ekmek üretim fabrikaları kurulduğunu belirten Yeşilkavak, “Burası da bu kapsamda kuruldu. Burada hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz çalışmakta ve buradan gelir elde etmektedir. Özellikle afet ve deprem zamanlarında günlük yaklaşık 30 bin ekmek ürettik. Döner sermaye kapsamında çocuklarımız burada gelir elde ediyor ve asgari ücretin brütü kadar para kazanabiliyorlar” diye konuştu.

