Okul değil adeta para basan bir fabrika! Yıllık ciroları dudak uçuklattı

"ASGARİ ÜCRETİN BRÜTÜ KADAR PARA KAZANABİLİYORLAR”

Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fevzi Yeşilkavak ise tesisin 2022 yılında faaliyete geçtiğini hatırlattı. Türkiye’de meslek liselerinde proje kapsamında ekmek üretim fabrikaları kurulduğunu belirten Yeşilkavak, “Burası da bu kapsamda kuruldu. Burada hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz çalışmakta ve buradan gelir elde etmektedir. Özellikle afet ve deprem zamanlarında günlük yaklaşık 30 bin ekmek ürettik. Döner sermaye kapsamında çocuklarımız burada gelir elde ediyor ve asgari ücretin brütü kadar para kazanabiliyorlar” diye konuştu.