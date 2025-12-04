Hakaret ve beddualar havada uçuştu! Minibüs şoföründen öğrencilere skandal sözler

İstanbul Arnavutköy’de bir yolcu minibüsünde skandal anlar yaşandı. Minibüse binen öğrencilerden bazılarının akbil basmadığını iddia eden şoför, öğrencilerle tartışmaya girdi. Tartışmanın alevlenmesi üzerine şoför, öğrencilere hakaret ve beddua etmeye başladı. Şoförün öğrencilere yönelik sözleri minibüste bulunan diğer yolcular tarafından da tepkiyle karşılandı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.