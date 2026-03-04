İsrail, İran'ın füze ve savunma sistemleri tesislerini vurdu

Kategoriler
İsrail, İran genelinde rejimin altyapısına yönelik kapsamlı hava saldırısı gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu kapsamda İran'ın batısındaki İsfahan'da Kadr füzeleri de dahil olmak üzere balistik füzelerinin depolandığı ve fırlatılmak üzere kullanılan bir tesisin de vurulduğu aktarıldı. Saldırının amacının buradan yapılacak daha fazla saldırıyı engellemek olduğu vurgulandı. Ayrıca balistik füze ve savunma sistemlerinin depolandığı çok sayıda tesisin de vurulduğu kaydedildi.