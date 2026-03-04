İsrail, İran'ın gizli nükleer tesisini bombaladı

İsrail ordusu, İran’ın gizli nükleer silah geliştirme tesisi olan "Minzadehei"ye saldırı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, tesisin nükleer silahlar için önemli bileşenleri geliştirmek üzere çalışan bir grup nükleer bilim insanı tarafından kullanıldığı belirtildi. Elde edilen istihbarat verileri doğrultusunda harekete geçen İsrail ordusu, “İran rejiminin nükleer silah geliştirme yeteneğinin önemli bir bileşenini ortadan kaldırdı" açıklamasını paylaştı.