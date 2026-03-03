Menü Kapat
Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? İslam Memiş, cebinde TL olanları uyararak yeni rakam verdi!

Mart 03, 2026 22:39
1
İslam Memiş altın

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşı sonrası altın haftanın ilk işlem gününde beklentiler seviyesinde yükselmedi, hatta düşüşe geçti.

Peki bu düşüşlerin nedeni ne? Altının yeni hedefi ne, düşüşler devam edecek mi?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş kişisel Youtube kanalında ons altın ve gram altınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle: 

2
İslam Memiş

‘İSRAİL SAVAŞ İSTİYOR’

 “Savaşın dördüncü günündeyiz.

Yine İran'a karşı savaş devam ediyor.

Yani saldırılar devam ediyor.

İran'da çok ciddi, beklenenden daha şiddetli bir şekilde misillemeler yapıyor.

İsrail bölgesel bir savaş istiyor.
 

3
İslam Memiş altın

’BEN ŞAHSEN ENDİŞELENMEYE BAŞLADIM’

Dolayısıyla da 2030 yılında beklenen o 3. Dünya Savaşı çok öne çekilmiş olabilir.

Yani bu riskler artmaya devam ettikçe ben de şahsen endişelenmeye başladım.

Çünkü çok büyük bir riskten bahsediyoruz.

Hürmüz Boğazı kapatıldı.

Burada geçen tüm gemilere saldırıyorlar ve dolayısıyla petrol fiyatları bugün yeni bir rekor daha tazeledi. Bugün 83 dolar seviyesinin üzerine kadar yükseldi.

4
İslam Memiş

ALTININ BU KADAR YÜKSELMESİ HAYRA ALAMET DEĞİLDİ

Özellikle son 2 aydır yaşanan altın tarafında, gümüş tarafında, değerli metaller tarafında yaşanan bu yükselişlerle birlikte boşuna sevinmeyin.

Bu işin arkası tufağın, bu işin arkası savaş, bu işin arkası enflasyon uyarılarım vardı.

Durup dururken altın fiyatları neden bu kadar yükselsin?

Gümüş fiyatları neden bu kadar yükselsin?

Ortada hiçbir şey yokken.
 

5
ons altın

ONS ALTIN CEPHESİ AŞIRI OYNAK

 Uluslararası piyasalarda ons altın tarafında bugün satışların devam ettiğini gördük.

Ons altın 5.197 dolar seviyesine şu anda.

Sabah saatlerinde 5.379 dolar seviyesindeydi.

5.074 dolar seviyesine kadar geriledi.

Burada yaklaşık 300 dolarlık bir gerilemeden bahsediyoruz.

Gün içinde bakın çok önemli bir şey.
 

6
Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? İslam Memiş, cebinde TL olanları uyararak yeni rakam verdi!

‘ALTINDAKİ DÜŞÜŞLERİN KALICI OLMASINI BEKLEMİYORUM’

Bir gün içinde ons altının 300 dolar oynaması çok önemli bir şey.

Önceden yıllık bazlı oluyordu, aylık bazlı oluyordu, 6 ayda bir oluyordu 300 dolarlık oynama.

Ben şahsen bu düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum.

Benim yılın ilk yarısındaki hedefim 6 bin dolar seviyesi.

 

7
Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? İslam Memiş, cebinde TL olanları uyararak yeni rakam verdi!

ALTINDA DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI 

Ben bu düşüşleri tekrar alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum.

Bir manipülasyon piyasası var.

Fiyatlar kesinlikle sağlıklı değildir.

Peki altın neden bu kadar geriledi?

 

8
Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? İslam Memiş, cebinde TL olanları uyararak yeni rakam verdi!

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

Şöyle birincisi, beklenti önceden satın alındığı için, savaş başladığı için beklentiye satın alan bir fiyatlama var.

Artık tekrar 5400 dolar seviyesi yukarıda satın alındı.  Tekrar kar satışlarına başladılar.

İkincisi, teminat tamamlama çağrısı kıymetli arkadaşlar.

Malum küresel borsalarda düşüşler var, yurt dışı borsalarda düşüşler var.

Ve petrol fiyatları yükseldi.

 

9
Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? İslam Memiş, cebinde TL olanları uyararak yeni rakam verdi!

YATIRIMCI ALTINDAN PETROLE KAYIYOR

Teminat tamamlama çağrısıyla birlikte herkes altın ve gümüş satmaya zorlandı.

Sanal ortamda kaldıraçlı işlem yapan, kredili işlem yapan bütün altın ve gümüş yatırımcılarını köşeye sıkıştırıyorlar. Ellerindeki malı ucuzdan alıyorlar.

O yüzden sebeplerden bir tanesi de bu.

Diğer sebeplerden bir tanesi de yine petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte Herkes altın ve gümüş satıp petrol pozisyonu alıyor ileriye dönük.

Dolayısıyla da bu sebeplerden bir tanesi de bu.
 

10
Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? İslam Memiş, cebinde TL olanları uyararak yeni rakam verdi!

ALTINDAKİ HEDEFLER DEĞİŞMEDİ

Ben düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum.

5.205 dolar seviyesinde yine 5.000-6.000 dolar aralığında geniş band aralığına odaklanacağımı söyleyebilirim.

Dünden bugüne kadar onsaltın tarafında 400 dolar civarında bir gerilime olduğunu gözlemliyoruz.

Bugün gün içinde 300 dolar bir gerileme var.

Benim nazarımda düşüşler kalıcı değildir.
 

11
İslam Memiş gram altın

GRAM ALTIN NEREYE GİDECEK?

Onsa altın uluslararası piyasalarda değer kaybedince haliyle gram altın TL fiyatı geriledi.

Dün 8120 lira seviyesindeydi sabah saatlerinde gram altın TL fiyatı.

Şu anda 7480 lira gram altın TL fiyatı.

Gram altın tarafında da yine fizik altından bahsediyoruz tabii ki.

Burada düşüşlerin ben kalıcı olmasını beklemiyorum.
 

12
İslam Memiş altın TL

CEBİNDE TL OLANLAR DİKKAT

Şu anda diyorum ki benim elimde TL var. Altın borcum var, altın yatırımı için fırsat kolluyordum veya hafta sonu çok korkmuştum.

İşte 8 bin lira kıracak, artık altın fiyatları düşmeyecek, alamayacağım tüh ne yaptım ben diye! Böyle panik yapanlar vardı pazar günü.

Buyurun fırsat.

Çünkü ben bu düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum.

Tekrar en kısa zamanda 8 bin lira seviyesinin üzerine atak gerçekleştirecek bir gram altın var karşımızda.

Elinde TL bulunduran ve gram altın TL üzerinden işlem yapan arkadaşlarımızın bilgisi olsun.”


 

