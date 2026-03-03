Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? İslam Memiş, cebinde TL olanları uyararak yeni rakam verdi!

CEBİNDE TL OLANLAR DİKKAT



Şu anda diyorum ki benim elimde TL var. Altın borcum var, altın yatırımı için fırsat kolluyordum veya hafta sonu çok korkmuştum.



İşte 8 bin lira kıracak, artık altın fiyatları düşmeyecek, alamayacağım tüh ne yaptım ben diye! Böyle panik yapanlar vardı pazar günü.



Buyurun fırsat.



Çünkü ben bu düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum.



Tekrar en kısa zamanda 8 bin lira seviyesinin üzerine atak gerçekleştirecek bir gram altın var karşımızda.



Elinde TL bulunduran ve gram altın TL üzerinden işlem yapan arkadaşlarımızın bilgisi olsun.”





