Seyhan nehrinde ölümle burun buruna: El ele tutuşup kurtarılmayı beklediler

Seyhan nehrinde balon dizmek isteyen Şahin A. ve Kader K., kayıkla nehre açıldı. Ancak kayığın akıntıya kapılması korku dolu anlara neden oldu. Hızla sürüklenen kayık, Taşköprü ayağına yakın kayalara çarparak durdu. Can pazarının yaşandığı anlar, ihbar üzerine bölgeye gelen sualtı polislerinin yaptığı çalışma ile son buldu. Kayıktaki Şahin A. ve Kader K. Ekipler tarafından kurtarıldı.